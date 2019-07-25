Главный следователь ГСУ СКР Петербурга: «Мы объединились с Грузией, чтобы наказать двух обвиняемых в убийстве»

В Петербурге совершают до 63 тысяч преступлений за год. Из них – 224 тысячи – тяжкие и особо тяжкие. Это убийства, изнасилования и продажа наркотиков. Все самые сложные дела стекаются в Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу. Здесь расследуют нападение серийных убийц, массовые похищения людей и убийства самых незащищенных – детей. В День следствия, 25 июля, начальник управления Геннадий Яшин рассказал «КП», как им удалось найти компромисс с Грузией, чтобы добиться наказания для преступников, как вызволяют из колонии невиновно осужденных и почему обвиняемым нужно доказывать, что они не убийцы.

«БЫЛ УЧИТЕЛЕМ, А СТАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СЛЕДОВАТЛЕМ»

- Геннадий Юрьевич, как вы пришли в профессию?

- Я работал учителем истории в школе в сельской местности в Саратовской области. У меня первое образование – педагогическое. Было желание учиться еще. Поэтому я получил второе высшее образование уже юридическое. Окончил Саратовскую государственную академию права. Перебрался в Петербург по месту регистрации супруги. И в 2000-ом году 7 февраля я пришел работать следователем прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга. В прокуратуру меня с двумя дипломами с радостью взяли. С тех пор я следователь. Не думал даже, что буду руководителем управления. Мой карьерный путь: следователь, старший следователь прокуратуры Кировского района, старший помощник прокурора по надзору за следствием, заместитель прокурора, 10 лет был руководителем управления криминалистики в СКР. Сейчас уже 2 года руковожу первым управлением по особо важным делам.

Геннадий Яшин раньше работал учителем истории, теперь он главный следователь по особо важным делам ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО

- Помните ваше первое дело, которое вы расследовали в Кировском районе?

- Да, два уголовных дела городской подсудности. Убийство сторожа в магазине на Стачек, 86. Фамилию до сих пор помню. Когда работаешь следователем, запоминаешь все дела, фамилии, у некоторых даты рождения потерпевших или обвиняемых. Тогда сторожа убили топором и похитили вещи из магазина. Чайники украли, убили совсем молодого из-за них. Все получили большие сроки. А из больших дел – это дело по квартирным мошенничествам. Было трое потерпевших. Подозреваемые убивали людей и оформляли квартиры на себя.

-За годы работы привыкаешь к преступлениям, они становятся обыденностью? Или до сих пор некоторые заставляют ужаснуться?

-Дел было много таких. Я выезжал на убийство мальчика 12 лет. Одно из самых неприятных зрелищ – когда ребенка находят мертвым. Его убили из-за корысти. Сверстник навел банду на него из-за каких-то 700 долларов, которые мальчик на компьютер копил. Они нанесли ему удары ножом и деньги похитили.

- Дела, связанные с убийством детей, у вас на особом счету?

- У нас так принято, если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, то особый контроль, своя личная ответственность. Все в разы повышается - спрос за расследование.

Все фамилии обвиняемых и потерпевших по своим делам Геннадий Яшин помнит до сих порФото: Олег ЗОЛОТО

- Как вам удается разговорить преступника?

- Каждый имеет право на защиту. Сам определяет, что говорить. Нужно объяснить людям, которые плохо ориентируются в уголовном праве, что конкретно он совершил, какое наказание ему грозит. Если умер человек после твоих действий, может быть три квалификации: «Причинение смерти по неосторожности», «Причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» и «Убийство». Иногда человек думает, что он убил, когда случайно толкнул другого. А иногда отъявленные убийцы говорят, что не хотели убивать, якобы все случайно. Но здесь характер преступления можно понять по повреждениям, которые были причинены жертве, по обстоятельствам преступления.

«ОБЪЕДИНИЛИСЬ С ГРУЗИЕЙ, ЧТОБЫ НАКАЗАТЬ ПРЕСТУПНИКОВ»

- Сейчас с Грузией довольно сложные отношения у России. Но у вас получается добираться до преступников, несмотря на политику…

- Да, у нас есть интересный и уникальный в своем роде опыт. Такие дела довольно редкие. Произошло убийство на территории Грузии. Был застрелен в собственной машине гражданин РФ Эльшан Мамедов. Подозреваемые – тоже граждане России, двое уроженцев Азербайджана. Они бежали из Грузии через Азербайджан и были задержаны у нас в Петербурге на территории Фрунзенского района с огнестрельном оружием. Полиция задержала их изначально за незаконное хранение оружия. Потом нам приходит информация, что они в международном розыске по подозрению в убийстве.

- Почему они пошли на убийство?

- Там клановые разборки между гражданами Азербайджана. И эти люди, которых задержали во Фрунзенском районе, хотели совершить очередное преступление, заказное убийство уже в Петербурге. По нашим сведениям, они отслеживали в суде своего соотечественника, но тот не явился на заседание. Мы решили, что в Петербурге нам не нужны такие вещи, поэтому стали работать по международным каналам.

Именно здесь произошло убийство в Грузии Фото: ГСУ СКР по Петербургу

- Но Россия не экстрадирует своих граждан в другие государства…

- Да, возникает проблема: если на территории другого государства в отношении гражданина РФ совершено преступление, то мы имеем право возбудить уголовное дело. В Грузии тоже возбуждено уголовно дело, там их могут осудить, но отбывать наказание они там не смогут, потому что Россия не экстрадирует своих граждан. При этом если в Грузии, в отношении россиян будет вынесен приговор, они останутся безнаказанными. Потому что за одно преступление судить человека дважды – запрещено. Это значит, что в России после приговора Грузии за убийство Мамедова их осудить будет невозможно.

- Какой выход вы нашли?

- Мы возбудили уголовное дело, в рамках которого задержали наших подозреваемых. Но у нас не было ни экспертных заключений, ни допроса важных лиц. Был брат потерпевшего, который рассказывал обстоятельства преступления и привез из Грузии некоторые доказательства. Но их было недостаточно. И мы решили действовать по международному праву. Наше Управление международного сотрудничества СКР подготовило ходатайство в Главную прокуратуру Грузии. И в соответствие с Минской конвенцией подготовило поручение. Поехали в Грузию, доставили поручение и получили разрешение на работу наших следователей на территории их государства. На момент нашего нахождения в Грузии, дело было уже в суде. Мы допросили основного свидетеля. Вернулись с большим объемом доказанности вины.

Жертву в Грузии расстреляли в машине

- И Грузия в итоге остановила свой суд, чтобы передать дело в Россию?

- Спустя год после нашей командировки, нам действительно передали уголовное дело. Наш следователь слетал в командировку, забрал дело, вещественные доказательства. Сейчас мы заканчиваем расследование, планируем направление в суд в ближайшее время. Преступники рассчитывали, что у нас ничего не получится, исходя из взаимоотношений стран и политической ситуации. Но для наказания виновных лиц мы сумели договориться.

«БАНДА СПЕЦНАЗОВЦА УБИЛА ТРЕХ ЧЕЛОВЕК »

- Бывает такое, что приходится освобождать из колонии невинного человека?

- Так произошло у нас по делу «черных риэлторов» Никамагомеда Каранаева. Он получил пожизненное лишение свободы. А позже оказалось, что он убил девушку на территории Выборгского района Ленобласти. Сироту, которая получила квартиру. Девушка жила одна. За это дело был осужден уже другой человек – гражданин Украины. При этом мужчина сознался в преступлении, заявил, что она не ответила ему взаимностью. Мы доказали вину Каранаева и отменили прошлый приговор, и человек вышел на свободу. А Каранаев получил второе пожизненное.

- А что там случилось с бизнесменом Яшниковым, которого похитили, а затем убили?

- Юрий Яшников был похищен 18 февраля 2014, когда приехал к сыну в день рождения жены. Сын вышел из дома, увидела, что машина отца припаркована у его дома. Водительская дверь была открыта. Внутри находились продукты и чек из магазина. Затем в мае 2014 года в том же Курортном районе совершается еще одно похищение – бывшего сотрудника наркоконтроля Павла Пронина. Было подозрение, что преступления были совершены одной и той же группой лиц. Звонки о выкупе совершались из похожих мест.

Глава благотворительного фонда раньше служил в отряде специального назначения «Витязь»

- Как удалось раскрыть?

В 2018 году в июне дело Пронина было раскрыто. Его труп обнаружили в Сосновом бору. После раскрытия дела Пронина, на следующий день раскрыли дело Яшникова. Он был утоплен в реке Сестра. При этом его два месяца удерживали в подвальном помещении, специально оборудованном для таких дел у организатора похищения – главы благотворительного фонда. Он ранее служил в спецназе, у него был краповый берет. Сейчас по делу проходят по делу пять обвиняемых. Чуть позже раскрыли еще одно убийство, которое было совершенно той же группой. Еще в 2013 году они убили в Сосновом Бору бизнесмена Георгия Топала.

- Они требовали выкуп?

- Топала они убили по найму, киллер получил 650 тысяч рублей. За Яшникова они требовали выкуп в 750 тысяч долларов. Изъяты вещественные доказательства по делу. За Пронина они требовали выкуп, но в качестве него получили наркотики. Двое обвиняемых уже отбывают наказание за наркотики. Один получил 5 лет колонии, второй - 16 лет за сбыт кокаина. Благотворительный фонд организатора на самом деле никакую деятельность не осуществлял, дохода у него не было, зарабатывал он всю жизнь на преступлениях. Маской благотворительности прикрывался. В этом году закончим уголовное дело.

Похищенного бизнесмена несколько месяцев держали на цепи в подвале Фото: ГСУ СКР по Петербургу

- Что вы можете посоветовать молодым следователям?

- Самое главное, что требуется в нашей работе - понимание в семье. У меня сын работает следователем-криминалистом. На его примере я вижу проблемы, с которыми сталкивается молодежь. Нет столько времени и достатка, как у сверстников. Но есть преимущество, осознание, что ты занимаешься правильным и справедливым делом, получаешь результат в виде наказания преступника. Ради этого стоит работать. Следователь получает удовлетворение от раскрытых уголовных дел, оно ни с чем не сопоставимо.

Бывшего сотрудника наркоконтроля похитили, а затем убили

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