Бузова заработала 4 миллиона долларов и обошла Дзюбу в списке Forbes

Петербурская звезда телешоу, а также певица и актриса Ольга Бузова покоряет новые высоты. Кажется, что лишь вчера они сидела на лобном месте у костра в «Доме-2», а сегодня уже занимает второе место среди молодых звезд шоу-бизнеса в списке Forbes.

- Ольга Бузова заработала за год 4,4 миллиона долларов и заняла второе место в рейтинге после бойца Хабиба Нурмагомедова, - сообщают эксперты, составлявшие список.

Впрочем, это не значит, что Оля стала самой богатой среди молодых и успешных. Рейтинг учитывает не только сумму заработанных с июня 2018 года по май 2019-го денег, но и популярность: упоминания в СМИ, активность в соцсетях, поисковые запросы имени в интернете и прочее.

В сумме Бузова получила 72,14 балла. У лидера списка - бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, заработавшего 11,5 миллионов долларов - 73,18 балла. А вот преследователи этой парочки отстают очень сильно.

У третьего места, на котором расположился хоккеист Александр Овечкин, всего 55,62 балла. Хотя денег многим больше - 14, 5 миллионов «вечнозеленых».

Из известных петербуржцев в ТОП-20 также попал футболист Артем Дзюба (9 место) с 5,4 миллионами долларов заработка и 37,56 балла, а также телеведущая и политик Ксения Собчак (12 место ), 1 миллион, 30,19 балла и блогер и телеведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева (14 место), 0.9 миллиона и 24,29 балла.

Напомним, что недавно Ольга Бузова напугала поклонников, заявив, что намерена дать последний концерт. Впрочем, вскоре всех успокоила мама артистки, пояснив, что речь идет лишь о завершении старой концертной программы.