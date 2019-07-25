2019-07-25T13:39:16+03:00
Здоровье

По данным исследований Минздрава России, в России увеличилось количество людей больных раком

При этом смертность от онкологических заболеваний уменьшается
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Магнитно-резонансная томография – наиболее точный и быстрый метод диагностики заболеваний на ранней стадии. Фото: Собственность компании.Магнитно-резонансная томография – наиболее точный и быстрый метод диагностики заболеваний на ранней стадии. Фото: Собственность компании.
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Специалисты-рентгенологи МРТ центра «СиМед» объясняют снижение смертности от рака ранним выявлением заболевания. Чем раньше диагностировано онкологическое заболевание, тем больше шансов на полное выздоровление. В современной медицине магнитно-резонансная томография – наиболее точный и быстрый метод диагностики заболеваний на ранней стадии.

МРТ для профилактики - абсолютно безопасный метод диагностического обследования. С помощью магнитно-резонансного томографа можно выявить первые признаки заболевания, даже если еще не проявились характерные симптомы. Компьютерная визуализация распознает патологические изменения внутренних органов на ранних стадиях.

Магнитно-резонансная томография не связана с рентгеновским излучением, поэтому обследование можно проводить чаще, чем один раз в год. Фото: Собственность компании.

Магнитно-резонансная томография не связана с рентгеновским излучением, поэтому обследование можно проводить чаще, чем один раз в год. Фото: Собственность компании.

С помощью МРТ-скрининга успешно обследуются органы всего организма:

- МРТ головного мозга (для профилактики можно повторять процедуру периодически)

- спинного мозга;

- позвоночника;

- внутренних органов;

- сосудов;

- мягких тканей.

Обследование в Центре «СиМед» на Ладожской проходит на закрытом высокопольном томографе экспертного класса Siemens Symphony с мощностью 1,5 Т. МРТ-профилактика не требует врачебного направления. Магнитно-резонансная томография не связана с рентгеновским излучением, поэтому обследование можно проводить чаще, чем один раз в год.

Медицинский центр «СиМед» предлагает пройти профилактическое МРТ- обследование всего тела – онкологический скрининг, со скидкой 50%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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