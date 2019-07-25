2019-07-25T21:15:45+03:00
Звезды

«Она всю жизнь жила, как в Спарте»: Мама Ольги Бузовой рассказала, как дочь попала в список самых успешных звезд Forbes

Ирина Александровна вспомнила, как певицу не любили учителя и издевались на «Доме-2». Это все и помогло ей достичь славы
Анна СВЕТЛАКОВА
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По словам мамы, Ольга всегда надеялась только на себяПо словам мамы, Ольга всегда надеялась только на себяФото: Борис КУДРЯВОВ
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Ольга Бузова не перестает удивлять россиян. На этот раз певица и телеведущая покорила даже авторов журнала Forbes. Петербурженка не только попала в список самых успешных молодых звезд шоу-бизнеса, по версии издания. Но и заняла в нем второе место, уступив лишь бойцу Хабибу Нурмагомедову.

- Ольга Бузова заработала за год 4,4 миллиона долларов, - сообщил эксперты, составлявшие список.

Чтобы понять, как Ольге удается покорять все новые вершины, мы решили сообщить радостную новость маме певицы. О новом достижении дочери Ирина Бузова узнала от «КП-Петербург».

Топ-10 самых успешных молодых звезд России. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Топ-10 самых успешных молодых звезд России.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Я не читаю данную литературу, - пояснила Ирина Бузова «КП-Петербург». - Я рада за нее. По поводу заработка, вы знаете, я не ее бухгалтер. Мы с дочкой денежные вопросы не обсуждаем, у нас есть много других тем. Я не докладываю свою зарплату, она не докладывает свою. Это нам вообще неинтересно. Про работу она мне не рассказывает. Этот рейтинг не главный повод для гордости, я вообще ей горжусь в принципе. Какие-то рейтинги не играют никакой роли для мамы, чтобы она гордилась своей дочкой. Я бы ее любила, даже если бы она зарабатывала меньше всех на свете.

Что же касается успеха, то тут Ольга, по словам мамы, добилась всего сама.

- Знаете, как обычно плавать учат: кидают в озеро, выплывет и все, - уточнила мать Ольги. - Ей так повезло с молодости, что она всегда была в ситуации наперекор. Учителя не любили, на «Доме-2» вокруг издевались. Та же Аленка Водонавева. Она ее вечно обижала, а Оленька все время сидела и плакала. Ей всегда жизнь преподносила не сахарные условия. Все было как в Спарте. В каком-то классе она мне рассказывала, что ее девочка обижает в школе. Я ей говорила: «Это твои проблемы, я с девочкой разбираться не буду». Она понимала, что в жизни она может надеяться только на себя. У нее это выработалось это с детства.

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Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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