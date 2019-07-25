Больше 4 млн долларов в год: На чем Ольга Бузова заработала состояние

Петербургская певица, звезда телешоу и актриса 33-летняя Ольга Бузова продолжает неустанно покорять вершины. Только недавно она была милой блондинкой, которая строила свою любовь на шоу «Дом-2», а сегодня она уже занимает второе место среди самых успешных молодых звезд шоу-бизнеса в списке Forbes. Буквально за год целеустремленная леди заработала 4,4 миллиона долларов. И, по всей видимости, это еще не предел. Но на чем же удалось Ольге Бузовой обрести такое состояние?

- Она понимала, что в жизни она может надеяться только на себя. У нее это выработалось это с детства, - рассказала «КП-Петербург» мама Ольгу Бузовой Ирина.

В итоге Ольга Бузова сама: написала книгу, поет, играет в спектаклях, ведет мероприятия и шоу «Дом 2», рекламирует товары, имеет криптовалюту, пекарню в Подмосковье, ресторан, магазины одежды и аксессуаров и много чего еще. Работая днем и ночью, телезвезда зарабатывает огромные деньги.

На концертах Бузова зарабатывает не менее 150 миллионов рублей в годФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КОНЦЕРТЫ

Так, в среднем один гонорар Бузовой за концерт составляет 1,5 миллиона рублей. Это исключая расходы на бытовой и технические райдеры. При самых скромных подсчетах, певица-трудоголик, за год на выступлениях зарабатывает не меньше 150 миллионов рублей. И это не считая частных вечеринок.

На корпоративах звезда шоу-бизнеса зарабатывает тоже не мало. За четыре часа выступления она просит миллион рулей. Однако график у Ольги очень плотный, потому в год она берет всего несколько таких мероприятий, получая примерно около 24 миллионов рублей.

Ольга уже не представляет свою жизнь без соцсетей, ведь они зарабатывают ей славу и деньгиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

INSTAGRAM

Популярности Ольги в соцсети Instagram могут позавидовать даже заграничные звезды. Больше 16 миллионов подписчиков и их количество неустанно растет. Помимо того, что теледива ежечасно делится в сторис событиями из своей жизни, так в день она делает еще по 3-6 публикаций. А реклама на страничке супер-звезды не такая уж и дорогая. За один пост девушка просит от 400 тысяч рублей, за публикацию в сторис – от 200 тысяч рублей.

Если посчитать, то в неделю Ольга выкладывает по четыре рекламных поста и несколько сторис. Чаще всего это продвижение спа, маникюрных салонов, одежды и украшений. Все, что любит сама Бузова и ее поклонницы. Так, только на рекламе в Instagram певица зарабатывает около 75 миллионов рублей в год.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ

С 2008 года Ольга Бузова стала появляться на «Дом-2» в качестве ведущей. Средний заработок телезвезды в таком амплуа 500-600 тысяч рублей. Деньги не большие, с учетом ее остальных доходов. Однако телешоу стало действительно вторым домом девушки. Домом, который, по самым скромным подсчетам, приносит ей более 60 миллионов рублей в год.

Все остальные доходы - секрет БузовойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЕЩЕ

Еще у Ольги Бузовой есть своя линия одежды, два ресторана, хлебозавод в Подмосковье, доходы от продаж песен и даже криптовалюта «Бузкоин». Однако эти статьи дохода находятся под покровом тайны. Но можно вообразить, что не мало. Вот так, скромная блондинка из «Дом-2» стала настоящей бизнес-леди.