2019-07-27T16:38:39+03:00
Происшествия

В Петербурге во время съемок в канализационной шахте погиб автор популярного YouTube-канала Road to film

За приключениями видеоблогера Павла следили более полумиллиона подписчиков
Маргарита РЕПИНА
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В Петербурге погиб популярный блогер Павел «Road to film». Фото: соцсети.В Петербурге погиб популярный блогер Павел «Road to film». Фото: соцсети.
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В Петербурге скончался известный видеоблогер из Беларуси Павел «Road to film». Он начал снимать видео в 2016 году. Мужчина придумал собственный проект – канал, в котором он рассказывал о путешествиях. Свой блог Павел назвал Road to film (Дорога к фильму).

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- Я считаю и точно знаю, что на этой планете нет ни одного неинтересного человека, жизнь каждого человека на этой планете достойна либо книги, либо фильма. Будем считать, что это девиз Road to film, - объяснял автор канала.

Спустя год после запуска Павел собрал больше 100 тысяч подписчиков. Блогер посвящал выпуски городам, странам и необычным местам. Он побывал на торпедном заводе, сплавлялся по подземной реке в центре Москвы и добрался до аула-призрака Гамсутль. Аудитория при этом росла. К 2019 году за его приключениями следили больше полумиллиона человек.

Павел посвятил свой канал путешествиям. Фоот: соцсети.

Павел посвятил свой канал путешествиям. Фоот: соцсети.

27 июля тело Павла нашли в канализационном коллекторе в районе реки Карповки в Петербурге. В шахту он спустился вместе со знакомым – исследователем подземных тоннелей. По словам друзей Павла, он собирал материал для очередного ролика. Товарищ Павла тоже погиб. По одной из версий, мужчины задохнулись. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

- Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения утром 27 июля в колодце ливневой канализации у дома 19 по набережной реки Карповки тел двух мужчин 1986 и 1978 года рождения без внешних признаков насильственной смерти, - уточнили в пресс-службе СК РФ по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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