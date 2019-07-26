2019-07-26T19:02:59+03:00
Спорт

Мог ли боксер Дадашева умереть от осложнений менингита после боя с Матиасом

Спортивный врач прокомментировал резонансную смерть российского спортсмена
Роман ЛЯЛИН
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Максим Дадашев умер после бояМаксим Дадашев умер после боя
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Что стало причиной смерти боксера Максима Дадашева, сейчас волнует миллионы человек. Сейчас этим вопросом задаются даже те, кто далек от бокса - их потрясла сама трагедия. Напомним, после боя в США, умер профессиональный спортсмен, за плечами которого 13 выигранных поединков. Но в тот роковой вечер, после 11 раундов с мексиканцем, Дадашев еле стоял на ногах, так как пропустил более 300 ударов.

Секунданты россиянина остановили бой и увели Максима в раздевалку. На полпути Дадашев рухнул - у него произошел отек мозга. Далее - кома, реанимация, трепанация черепа. Спасти мастера спорта международного класса не удалось. Максим умер через два дня.

Максим Дадашев с 10 лет занимался боксом Фото: СОЦСЕТИ

Максим Дадашев с 10 лет занимался боксомФото: СОЦСЕТИ

Сразу после боя эксперты и просто люди из мира бокса заговорили о том, причиной смерти Дадашева стал тот самый поединок. Мол, пропустил много сильнейших ударов в голову. Чуть позже появилась информация, что во время боксирования у Дадашева и вовсе произошел инсульт, но он продолжил биться. А сегодня журналист "КП-Петербург" выяснил, что у Максима и вовсе могли быть проблемы со здоровьем. Так, еще 10 лет назад он переболел менингитом. После этого и врачи, и тренер настаивали на том, чтобы он уходил из спорта, но он этого не сделал. Во многом из-за своей бедной семьи - Дадашев неплохо зарабатывал за океаном и помогал брату и маме, которые до сих пор живут в Петербурге. Могло ли это решение стать роковым, мы спросили у спортивного врача.

Смерть Максима стал для всех друзей и коллег шоком Фото: СОЦСЕТИ

Смерть Максима стал для всех друзей и коллег шокомФото: СОЦСЕТИ

- Маловероятно, что менингит стал причиной такого испода спустя столько лет, - пояснил "КП" - Петербург" невролог, спортивный врач Виктор Косс. - Если бы был хронический процесс, он бы карьеру лет в 20 закончил. Спортсмена пролечивают от менингита, и он дальше занимается. У меня были такие случаи. Все было отлично. И золотые медали даже после такого диагноза брали на Олимпиаде. Инсульты тоже разные бывают. Мы не знаем, какой там именно. Инсульт - это кровоизлияние. Оно может быть от ударов. Глупый вопрос, что стало причиной. Надо проводить вскрытие. Там причин может быть масса. Я работаю с самбистами, у них, например, очень мощные ушибы мозга, но они не умирают. А у Дадашева, значит была предпосылка. Аневризма, к примеру. Эта патология очень часто встречается. А тут еще напряжение, удары, давление.

Смерть боксера: Максим Дадаев мог драться на ринге 33 минуты с инсультом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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