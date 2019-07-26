«Убьем его, когда он заснет»: В Петербурге сестер Хачатурян допросили на сцене театра

Небольшой темный зал, на сцене три фигуры в черном. Они смотрят на зрителей отрешенным взглядом. Фамилия героинь – Хачатурян. За ходом их уголовного дела вот уже год наблюдает вся страна. Сестры-погодки Мария, Ангелина и Кристина зарезали собственного отца. По словам защиты, девушки оказались в безвыходной ситуации. Долгие годы мужчина издевался над дочерьми – бил, насиловал, запрещал ходить в школу и общаться с родственниками.

Громкое убийство произошло год назад.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас сестер Хачатурян обвиняют по самой тяжелой статье УК РФ «Убийство по предварительному сговору группой лиц». Однако за девушек вступилась общественность. В интернете появилась петиция с просьбой оправдать Марину, Кристину и Ангелину, а в соцсетях запустили акцию под хештегоми #СамаНеВиновата, #ЯМыСестрыХачатурян.

Свою постановку «Сестры по крови» петербургский режиссер Елена Павлова называет театральной акцией. В основу ее легли материалы допроса Хачатурян.

Отец мучил дочерей несколько лет.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы распределили между собой действия, которые каждый из нас должен был сделать, Мария должна была взять нож и наносить им удары по телу отца, Ангелина должна была наносить удары молотком по голове отца, а я должна была распылить перцовым баллончиком по его лицу, чтобы он потерял ориентацию, - зачитывает женщина в черном костюме. - Мы решили, что убьем его, когда он заснет. О своем плане мы никому не рассказывали, решились на это осознанно.

Перед актрисами зачитывали материалы допроса.Фото: Олег ЗОЛОТО

Зрители внимательно наблюдают за фигурами на сцене. Сестры плачут, кричат, пытаются вырваться из комнаты. Все попытки тщетны. Причем, и у зрителей - на время действа комнату заперли на ключ.

- Тема домашнего насилия в нашей стране очень актуальна. И мы говорим об этой проблеме. Много женщин страдает, - объясняет режиссер Елена Павлова. - Историю сестер Хачатурян мы выбрали, так как она наиболее известна и понятна. Здесь сложный узел в плане этики, судебных дел. Да, они убили. Но сделали это потому, что над ними долго издевался отец. Насколько мы можем это осуждать?

Зритель называют постановку "непростой".Фото: Олег ЗОЛОТО

У зрителей, к слову, остались неоднозначные эмоции от увиденного. Подача многих шокировала, но практически все признались в одном:

- Весь спектакль были мурашки по телу!

А не это ли один из критериев, что режиссер попал в точку?

Роли в постановке исполнили номинанты театральной Премии «Золотая маска», с которыми Павлова уже не раз бралась за разного рода провокации. В их числе - актрисы Мария Рейн, Дарья Алексеева, Мария Эйвазова и Олеся Иванова. «Сестры по крови» задумывалась как разовая акция. Но команда уже задумалась, чтобы повторить ее для новых зрителей.

- Возможно, немного изменим ее или придумаем новую, - рассказывает режиссер. - Ведь примеров домашнего насилия много. Мы хотим, чтобы люди были сопричастны к этой проблеме.