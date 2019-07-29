Возвращаем традиции: Петербургские травяные чаи покорили Россию и Европу

В 2016 году в Петербурге основали агропромышленный комплекс «Восход» - ведущее в России предприятие по производству фруктово-травяных чаев. Ароматные, полезные и насыщенные напитки с теплым названием «Родной» сразу привлекли внимание покупателей.

В основе продукта – листья и цветы кипрея или, как говорят в простонародье, Иван-чая. С давних пор растение считается кладезем полезных веществ и микроэлементов.

- Сейчас мы пьем цейлонские, индийские чаи или китайские. Однако раньше традиционным, родным, русским напитком, наряду с остальными травами являлся Иван-чай, который произрастает на нашей земле - объясняет генеральный директор АПК «Восход» Михаил Зуб. – Нам захотелось сделать что-то свое. И так, чтобы это было вкусно и полезно.

Генеральный директор АПК «Восход» Михаил Зуб.

Для начала компания закупила современное оборудование, нашла специалистов и технолога. Поиск оказался непростым. В России не так много экспертов, способных правильно подобрать компоненты и приготовить напитки из дикорастущих трав.

- В России низкая культура производства таких растений. Мы несколько месяцев провели в Италии, получив огромный опыт от иностранных коллег по заготовке качественного сырья для производства чая. Это большая проблема. Совместно с партнерами мы три года потратили на эксперименты, чтобы научиться их культивировать, - рассказывает Михаил Сергеевич. – Сырье мы привозим с Урала. Заготовительные пункты находятся вдалеке от больших городов. Это экологически чистые районы, в которых мы уверены.

«СОХРАНЯЕМ ВКУС»

Технологию производства напитка в агропромышленном комплексе называют особенной. Сотрудники используют инновационные разработки, строгий контроль ведется на каждом этапе производства. Растения собирают вручную, а листы бережно обрабатывают в соответствии с высокими стандартами качества.

В линейке «Родного» более десяти фруктово-травяных напитков.

- Мы выдерживаем стабильный вкус нашего чая, - рассказывает глава компании. - Именно это отличает профессионалов. Из года в год продукт остается неизменным.

«Родной» чай тепло встретили за рубежом. География международных партнеров АПК «Восход» расширяется с каждым годом. Сейчас ярко-фиолетовые коробки с золотым тиснением можно найти на прилавках Германии, Болгарии и стран Прибалтики.

- Нами стали интересоваться гораздо больше, - вспоминает Михаил. - Иностранцы оценили, даже присылают нам отзывы. Они к процессу чаепития относятся иначе. Не так, как в России: кружку выпили и побежали на работу. Мы хотим вернуть традицию в нашу страну.

«РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ ВОСТРЕБОВАН В МИРЕ»

Заслуги АПК «Восход» и качество продукции отметили в Российском экспортном центре. Государственный институт поддержки, входящий сегодня в группу ВЭБ.РФ, помогает региональным предприятиям заявить о себе на международной арене. В арсенале компании эффективные методики и программы, которые расширяют границы для российских бизнесменов.

Компания уже получила несколько наград.

- Мы должны обеспечить не только рост числа экспортеров, но и их структурное и качественное изменение - прежде всего, за счет средних и малых компаний, - утверждает генеральный директор Группы компаний Российского экспортного центра Андрей Слепнев. - Далеко не все рассматривают себя как глобальных игроков, многие ориентируются только на российский рынок, а иногда и на узкий региональный сегмент, не понимая, что их продукт может быть востребован в мире и имеет хорошие перспективы. Усиление координирующей функции - это та важная задача, которую мы должны решить в этом году. Наша цель – объединить клиентоориентированный подход с государственными возможностями, сформировать благоприятные условия для ведения экспортной деятельности в нашей стране.

В 2019 году РЭЦ запустил конкурс «Экспортер года». Состязание открыто как для представителей малого бизнеса, так и для крупных российских фирм. Победителей выбирают в сферах промышленности, услуг и высоких технологий. В конце июня АПК «Восход» признали лучшим в сфере агропромышленного комплекса на Северо-Западе.

- По итогам года мы заняли первое место, - улыбается Михаил Зуб. - Для нас это была приятная новость. Такие результаты дают толчки к развитию.

Процесс производства.

Сейчас в линейке «Родного» более десяти фруктово-травяных напитков. Вскоре ее планируют расширить - появятся новые яркие вкусы и полезные компоненты. Помимо чая АПК «Восход» производит рис, гречку, сахар, зеленый горошек и подсолнечное масло. Со своей продукцией фирма намерена заявить о себе и в других странах.

- РЭЦ постоянно расширяет свое присутствие в Северо-Западном регионе. Санкт-Петербург – это уникальный город. Здесь одновременно находится руководство двух субъектов федерации, - говорит руководитель территориального управления по Северо-Западному федеральному округу АО «Российский экспортный центр» Сергей Соломин. - Организовывая в Санкт-Петербурге мероприятия по информированию, обучению, продвижению экспортно-ориентированных компаний, мы стараемся одновременно охватить компании из Петербурга и Ленинградской области. В настоящее время, активно обсуждается вопрос с руководством регионов о совместном размещении региональных Центров поддержки экспорта и Территориального управления АО РЭЦ по Северо-Западному федеральному округу на одной площадке. Это один из путей более эффективного способа информирования компаний о всех мерах поддержки, которые предлагаются государством на разных уровнях, полноценная реализация системы «Одного окна» поддержки экспортеров.