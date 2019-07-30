Стихи и песни Галины Заренковой

В этот вечер исторический круглый зал на Невском проспекте объединил более семисот человек.

Патриотичным стихотворением «Россия родная» программу открыла сама автор:

Люблю я Россию за веру, за силу,

За дом на родимой земле.

Люблю я в России красивые зимы

С узором седым на стекле.

Люблю твои реки, поля и озера,

Деревни и храм на холме.

Все это Россия, России просторы

Живут вместе с сердцем во мне.

Вячеслав Заренков и Галина Заренкова. Фото: Марат Шахмаметьев.

За ним последовали стихотворения «Награда», «Бессонница», «Я проснулась», как нельзя лучше отражающие творческую манеру поэта, для которой характерны глубокий, полный осмысления взгляд на мир и вместе с тем неизменный оптимизм. Лирический герой произведений всегда стремится к гармонии и осознает себя счастливым человеком:

Вновь закрыла глаза и мечтаю

Я о жизни своей и судьбе.

Ну за что же мне милость такая –

Быть счастливой на грешной земле?!

При этом рассуждения на философские темы носят отнюдь не отвлеченный характер. Так, в стихотворении «Весенние цветы» понятию «счастье» поэт дает четкое определение:

Счастье – это рядом быть с тобой,

Ощущать внутри блаженство рая.

Наблюдать за небом и луной,

Как цветок весенний, расцветая.

Поэзия Галины Заренковой музыкальна, тексты рождают мелодии. Не случайно на многие стихи автора написаны песни, которые звучат в исполнении известных артистов и коллективов.

В празднике в «Колизее» приняли участие Альберт Асадуллин, Вячеслав Малежик, Марина Капуро, Сергей Рогожин, Татьяна Буланова, Юрий Охочинский, Владимир Целебровский, Лариса Луста, Александр Пахмутов, Владимир Глазунов, Юлия Хуторецкая, Александр Аракелов, Ксения Стэп, Дмитрий Анисимов, детский музыкальный коллектив «ХИТрюшки».

Альберт Асадуллин. Фото: Марат Шахмаметьев.

Стихи Галины Заренковой читали Владимир Конкин, Елена Переслени и Наталья Мотлах.

В словах и мелодиях прозвучавших песен слышны и светлая печаль-память о тех, кто ушел и уже не вернется, и вера в добро и справедливость, и бесконечная любовь к жизни и всему окружающему, и скрепляющая эти чувства надежда, которая дает шанс «в жизни крест любой осилить».

Лариса Луста. Фото: Марат Шахмаметьев.

В ходе концерта Галина Заренкова ответила на вопросы зрителей и рассказала историю создания некоторых произведений. Многие из них связаны с близкими людьми и родными местами:

Я вспоминаю часто дивный мир –

Мир юности, волнующих событий,

Где мама, самый главный мой кумир,

Где очень много жизненных открытий.

Я вспоминаю город, где росла,

И школу старую… Она давно закрыта.

Кинотеатр… Прогулки до утра

И клуб, куда дорожка позабыта.

Важное место в творчестве поэта занимает тема Петербурга. Город на Неве определил период жизненного становления автора и имел решающее значение в формировании его личности и судьбы:

Город мой, торжеством красоты окрыленный,

Ты со мной навсегда и всегда я с тобой.

Марина Капуро. Фото: Марат Шахмаметьев.

Особого внимания заслуживает прозвучавшее во время концерта стихотворение «Русский храм», которое поэт посвятила храму в честь Святого Апостола Андрея Первозванного и всех Русских Святых, возведенному Вячеславом Заренковым на Кипре:

Вершины гор застыли в изумлении

и в ожидании невиданного чуда.

Здесь русский храм, как славное виденье,

поднялся ввысь. Он вырос ниоткуда.

Я помню поле, все заросшее травой,

бетонный двор и дом владыки одинокий.

Теперь вот храм построили святой,

божественный, красивый и высокий.

Татьяна Буланова. Фото: Марат Шахмаметьев.

Увенчанный золотыми куполами русский храм стал настоящим домом для верующих и объединил русскоязычных православных со всего мира:

Сверкают крыши краской голубой,

искрятся в небе золотые купола.

Людей он наделяет добротой,

а рядом с ним резвится детвора.

Все верят, что в любое лихолетье

в нем будет солнечно, душевно и тепло.

Всегда играть здесь будут наши дети

и в мир нести улыбки и добро.

Песню "Три родины" все участники концерта пели вместе. Фото: Марат Шахмаметьев.

Вечер в «Колизее» завершился исполнением песни «Три родины», которую по уже сложившейся традиции под громкие аплодисменты пели все – и автор, и артисты, и гости мероприятия:

Беларусь — ты моя колыбель,

А Россия — мое становление.

Кипр — ясный божественный день,

Глас святой и святое явление.

Помимо музыкального альбома, Галина Заренкова представила собравшимся свой новый сборник лирики «С солнцем вместе», презентация которого состоится в Книжной лавке писателей 15 августа.

Наталия Берзина