2019-07-30T19:31:05+03:00
Происшествия

Пробежал по Токсово олень: Выяснили, откуда в поселке в Ленобласти взялся редкий зверь

А также узнали, чем объясняется его "изможденный" внешний вид
Сергей ВОЛЧКОВ
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Худоба Яши объясняется особым режимом питания. Ну и качеством видео - в жизни "токсовский олень" куда симпатичнее. Фото: соцсетиХудоба Яши объясняется особым режимом питания. Ну и качеством видео - в жизни "токсовский олень" куда симпатичнее. Фото: соцсети
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Вчера жители поселка Токсово во Всеволожском районе Ленинградской области наблюдали удивительную картину: по проселочной дороге вдоль железнодорожных путей медленно шел северный олень. Животное, рассказывают очевидцы, выглядело слабым и изможденным. Видеозапись с оленем взорвала социальные сети: все дружно кинулись его жалеть, а хозяев, которые довели копытное до такого состояния, объявили варварами и живодерами. Прозвучала даже мысль отловить его общественными силами и ни в коем случае не возвращать владельцам.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЯША

Впрочем, на деле все оказалось далеко не так страшно. Мы связались с региональной общественной организацией «Конно-сказочный хутор» (ей принадлежит конюшня, откуда сбежал олень) и выяснили подробности этой неоднозначной истории. Оказалось, что копытного зовут Яша, и в Ленобласти он недавно – всего пять месяцев как приехал из Мурманска.

В Ленобласти Яша не так давно - пять месяцев назад он приехал из Мурманска. Фото: группа Региональной общественной организации "Конно-сказочный хутор" ВКонтакте

В Ленобласти Яша не так давно - пять месяцев назад он приехал из Мурманска. Фото: группа Региональной общественной организации "Конно-сказочный хутор" ВКонтакте

- Изначально Яшу везли другой организации – его купили, чтобы ставить в упряжку, - рассказала нам руководитель организации Марина Миронова-Смиренникова. – Но в пути он повредил ногу. Его хотели отправить обратно в Мурманск, а там таких оленей ждет только забой.

Узнав об этом, волонтеры и сотрудники «Конно-сказочного хутора» решили Яшу спасти. Буквально за два дня собралась необходимая для выкупа сумма – 70 000 рублей – и мурманский гость переехал на постоянное место жительства в Токсово.

- Потом ему сделали две операции – их тоже оплачивали мы, из своего собственного кармана, - рассказывает наша собеседница. – Потом мы долго его приручали – поначалу Яша был совсем диким, вставал на дыбы, пытался лягаться. Сейчас это добрейшее создание.

ЛЮБОПЫТНОЕ КОПЫТНОЕ

Переходным периодом объясняется и внешний вид оленя: раньше он, отмечает Марина, питался только ягелем. Сейчас его пытаются приучить есть еще и какой-то другой корм. Пока получается с трудом – отсюда и худоба. Но это нормальное явление.

По словам Марины, Яша с конюшни никуда особо и не сбегал: просто в какой-то момент у него расстегнулся карабин, и любопытное животное отправилось гулять.

Так герой интернета выглядел весной. Испуганный, но здоровый. В Ленобласти Яша не так давно - пять месяцев назад он приехал из Мурманска. Фото: группа Региональной общественной организации "Конно-сказочный хутор" ВКонтакте

Так герой интернета выглядел весной. Испуганный, но здоровый. В Ленобласти Яша не так давно - пять месяцев назад он приехал из Мурманска. Фото: группа Региональной общественной организации "Конно-сказочный хутор" ВКонтакте

- Он далеко не ушел, спрятался за конюшней, - продолжает наша собеседница. – Потом появился какой-то мужик, который начал его выманивать (на видеозаписи, опубликованной в сети, действительно слышен мужской голос, говорящий оленю «пойдем, пойдем» - прим.ред), а Яша – он же стал очень доверчивым, ласковым. Вот и пошел следом.

На конюшню олень вернулся сам – погулял-погулял по Токсово, да и вернулся. Сейчас с Яшей все в порядке – краткое путешествие по улицам и переулкам никак на нем не сказалось.

Истощенный олень в Токсово .

ИСТОЧНИК KP.RU

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