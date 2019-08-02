175 лет со дня рождения художника Ильи Репина: Самые известные картины с описанием

Ровно 175 лет назад, 5 августа 1844 года, в Харьковской губернии, родился великий художник Илья Репин. Биография Ильи Ефимовича, как и многих гениев, достаточно простая. Родился в бедной семье и на занятия по рисованию денег не было. Тем не менее мать вовремя заметила талант мальчика и отдала его в чугуевскую школу, где Репин стал познавать топографию. В возрасте 15 лет будущий живописец начал расписывать церкви в селах, а когда ему исполнилось 19 лет, отправился в Петербург, чтобы поступить в Академию художеств. Экзамены он провалил, но стал слушателем подготовительной художественной школы при Обществе поощрения художеств. Через год снова сдавал экзамены в Академию и, наконец-то, его приняли. Тогда, конечно, никто и подумать не мог, что в итоге он станет руководителем мастерской в художественной Академии (с 1894 года по 1907 годы), а его работы станут настоящими шедеврами.

«Не ждали», «Иван Грозный и его сын», «Запорожцы» - эти и десятки других полотен сейчас знает каждый российский школьник. К юбилею художника мы решили вспомнить и остальные его картины.

Самые известные картины Ильи Репина с описанием и фото

«Запорожцы»

«Запорожцы» Репина поражает своими масштабами. Во-первых, это панно размерами 2 на 3,5 метра. Во-вторых, это картина, которую художник писал долгих 11 лет. Ну, а в-третьих, этот известный шедевр просто поражает грандиозной работой.

Сюжет «Запорожцев»: казаки пишут ответ на предложение турецкого султана перейти на сторону Османской империи. Зритель видит мыслительный процесс героев. В центре картины находится писец, вокруг Репин изображает его окружение. Каждому отведено свое место, у всех разные характеры, настроения. Но в этом и задумка. На полотне воплощены основные качества воинов Запорожского казачества.

Вот над писарем видим казака с трубкой в руках. Он больше остальных похож на вдохновителя «Запорожцев».

Запорожцы пишут письмо турецкому султану.

Самый яркий персонаж картины, конечно же казак, смеющийся в голос - тот, что в красном жупане. Рядом с ним, на контрасте, показан мрачный запорожец с повязкой на голове. В его взгляде есть какая-то тревога, замечаете? Да, такие разные характеры. Именно поэтому картина - собирательный образ воинов Запорожского казачества.

«Бурлаки на Волге»

Картина «Бурлаки на Волге» задумывалась Репиным еще во время его поездки на Неву на этюды в 1869 году. Именно тогда он увидел бурлаков, которые, судя по всему, произвели на него неизгладимое впечатление. Для начала художник написал эскиз картины акварелью.

Бурлаки еле тянут ношу по жаре. Каждый шаг дается с большим трудом, а тут еще песок под ногами, по которому "скользят" драные лапти. В глазах бурлаков читается одно желание: поскорее освободиться от тросов. Группу ведет Канин - человек с очень грустным, но добрым взглядом. Очевидно, что это самый стойкий из бурлаков.

Бурлаки на Волге.

С левой стороны от Канина мы видим коренастого и злобного мужичонку. Рядом еще один бурлак с трубкой в зубах, что подчеркивает, что он вообще меньше всех задействован в нелегком деле. Ему, можно сказать, безразлично все происходящее и из кожи вон лезть он не намерен. "Тащите сами свой пароход", - будто говорит он всем. Обратим внимание на молодого парнишку в центре картины - тот, что в рваной красной рубахе. Он тоже не похож на остальных - эдакий революционер. Замыкает "колонну" совсем измученный мужчина, низко опустивший голову. отставший от команды бурлак, он свесил голову и медленно влачится. Каждый из бурлаков - индивидуальность, но всем им Репин сочувствует.

Картина находится в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Иван Грозный убивает своего сына»

Знаменитую картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» часто называют «Иван Грозный убивает своего сына». Но это не меняет сути: пожалуй, нет ни одного человека, на которого бы она не производила вау-эффект. Загадка кроется в том числе и в самой истории.

Царь Иван Грозный прервал династию Рюриковичей, убив сына Ивана. Перед нами не само убийство, а момент, когда Грозный осознает произошедшее. Мы видим обезумевшего от горя отца, который в последний раз прижимает к груди уже мертвого ребенка. В его взгляде - настоящее безумие. Несмотря на то, что уже ничего не вернуть, он словно надеется еще что-то исправить. Но кровь из головы Ивана продолжает течь по рукам отца, - и это конец.

Иван Грозный убивает своего сына.

Атмосферу ужаса довершает обстановка царских покоев: красные ковры, опрокинутое кресло, царский посох, с помощью которого Грозный и расправился с сыном.

Не ждали

Еще одна из известных работ Ильи Репина. Сюжет картины таков: ссыльный революционер возвращается домой после заключения. Он в центре. И во взглядах каждого из героев чувствуется сильное напряжение. Все потеряли дар речи. И от неожиданности, и от радости.

На ждали.

Но если всех персонажей мы "изучаем" по взглядам, то один из них как бы скрыт от нас. Возможно, это мать ссыльного. Она в черном, и нам остается только додумывать ее выражение лица. А вот что было дальше - приняли ссыльного или нет, автор предлагает решить нам.

Тайная вечеря

Последняя трапеза Иисуса Христа легла в основу сюжета "Тайной вечери" Ильи Репина. На полотне изображено помещение в доме Симона прокаженного, где собрались на ужин все ученики Христа.

Тайная вечеря.

Разнообразие поз фигур предает картине динамику. В центре, конечно же, Христос в белом - он заметно выделяется на фоне остальных. Именно во время этой сцены Христос скажет, что один из учеников его предаст.