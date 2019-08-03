«А фигура-то ненастоящая!»: Фанаты обвинили Бузову в том, что она исправляет снимки в фотошопе

Горячее фото известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой, сделанное в родном Петербурге, разделило фанатов на два лагеря. Одни восхищаются округлыми формами Олечки, а другие, особо глазастые, обвиняют артистку в «накачивании» пятой точки фотошопом.

- Странный у тебя какой-то балкон, «поплыл» чуточку, - пишут под фотографии Бузовой в нижнем белье.

buzova86 Поклонники обвинили Бузову в подправлении фигуры фотошопом

Впрочем, защитники Ольги тут же ответили наглецам, что никакой это не фотошоп, а труба ограждения сама кривая. И вообще, Олечка - умница-красавица, а такой фигурой можно и нужно гордиться.

- Питер не радует погодой, а ты красотка! Вот это «орех»! Скажу как мужчина: Ольга, попа просто супер! - пишут восторженные поклонники Бузовой в комментариях.

Надо сказать, что нашлись и третьи, которые обошли стороной тему пропорций фигуры, а попеняли артистке на позицию по поводу лесных пожаров в Сибири. Сама Бузова чуть раньше согласилась с Максимом Галкиным, который призывал не поднимать истерии «Инстаграме», а думать о проблеме 365 дней в году.

Некоторые поняли это превратно, решив, что артист призывает не тушить тайгу, а бросить все на самотек. Максиму жаже пришлось записать еще одно видео, с подробным разъяснением.

Впрочем, сейчас Ольге Бузовой не до этих споров, ведь впервые за долгое время она приехала домой к любимой маме, с которой и намерена провести ближайшие дни.

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