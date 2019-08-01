2019-08-04T14:25:59+03:00
Досуг

Набор для прокрастинатора: Завтра брошу пить

Совместная коллекция фестиваля Zavtra и St.Friday Socks
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В основу коллекции “Неделька прокрастинатора” легли популярные обещания на завтра.В основу коллекции “Неделька прокрастинатора” легли популярные обещания на завтра.
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Российский бренд дизайнерских носков St.Friday Socks совместно с музыкальным фестивалем разумного потребления Zavtra выпустили коллекцию из семи пар носков “Неделька прокрастинатора”. Героями лукбука стали группа Super Collection Orchestra и певица Тося Чайкина – участники фестиваля, которые выступят на одной сцене с Zaz, Иваном Дорном, Ричардом Боном, Therr Maitz и ещё с десяток разных исполнителей.

Если вы не успеваете выспаться, обещаете себе бросить вредные привычки или начать заниматься спортом, но круги под глазами ещё глубоки, стакан до краёв, а абонемент в спортзал постирали с джинсами? Фестиваль Zavtra и бренд St.Friday Socks придумали решение – честные носки, призванные напомнить о ваших обещаниях и помочь с ними справиться.

В основу коллекции “Неделька прокрастинатора” легли популярные обещания на завтра – от простого желания выспаться или сесть на диету до глобального вроде начать новую жизнь или бросить пить. Всего в коллекцию вошло семь пар носков, по количеству дней недели, дополненными фирменными рисунками фестиваля Zavtra: Завтра брошу пить, Завтра высплюсь, Завтра начну новую жизнь, Завтра пойду в зал, Завтра без пончиков, Завтра найду работу и Давайте завтра.

Героями лукбука коллекции стали петербургские музыканты - группа Super Collection Orchestra, недавно выпустившая альбом Red на лейбле Ивана Дорна «Мастерская», и певица и композитор Тося Чайкина, участница второго сезона реалити-шоу "Песни" на телеканале ТНТ.

Совместная коллекция будет продаваться на самом фестивале Zavtra 10 августа в Москве и 10 и 11 августа в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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