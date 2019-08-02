«Над балаганом небо…»: Константин Райкин в Мюзик Холл

Константин Райкин – выдающийся актер, режиссер, художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, народный артист России выступит 26 сентября в петербургском «Мюзик Холле» с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо…».

Название программы выбрано не случайно. Одноименное название носит сборник произведений одного из лучших русских поэтов второй половины XX века Давида Самойлова. В него вошли стихи, посвященные театру, в котором важны слова и мысли, не сиюминутное, а вечное. Все это близко Константину Райкину. Его поэтический моноспектакль - это высокая поэзия, пропущенная через сердце. В исполнении артиста прозвучат стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина.

Константин Райкин о спектакле: «То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия, — это ведь особое состояние души… Для меня чтение стихов со сцены — это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи… Пушкина прочесть — бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон…»

Начало в 19:00