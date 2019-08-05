2019-08-05T16:49:11+03:00
Происшествия

Связал, заклеил рот скотчем: Петербуржец опубликовал видео «воспитания» орущей дочки

Осторожно, внутри шокирующие кадры «шуточной игры» [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец связал и заклеил рот своей дочериПетербуржец связал и заклеил рот своей дочериФото: Олег ЗОЛОТО
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Методы воспитания собственных детей каждый родитель выбирает самостоятельно. Однако некоторые способы выходят за рамки того, что в обществе принято считать адекватным. Житель Санкт-Петербурга 32-летний Максим З. накануне опубликовал на своей страничке в социальной сети подробный фото и видео отчет того, как он воспитывает своего ребенка, под названием «Когда С. достала». Вместо заботы и ласки – скотч, обернутый вокруг рук, ног и лица.

- Отпусти! Отпусти меня, - срываясь на дикий рев, кричит в кадре девочка.

Мужчина связал ребенка и похвастался своим методом "воспитания" в соцсети Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина связал ребенка и похвастался своим методом "воспитания" в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

«Шуточное» видео, в котором мужчина смеется, довольный тем, что усмирил ребенка, пользователи сети восприняли совершенно без юмора. Происходящее в нем на добрую игру совсем не похоже. По всей видимости, произошло этого, когда семья готовилась ко сну.

В постели, не отрываясь от телефона, сидит женщина, по всей видимости, мама, которая недовольным тоном «гавкает» на девочку: «Хватит орать». А ребенок прекращать крик не собирается. Она лежит на животе на кровати, ноги и руки ее притянуты друг другу и плотно перемотаны скотчем. Рот девочки тоже заклеен. Она, словно маленький зверек, дергается, кричит и пытается выбраться из оков.«Шуточное» видео, в котором мужчина смеется, довольный тем, что усмирил ребенка, пользователи сети восприняли совершенно без юмора. Происходящее в нем на добрую игру совсем не похоже. По всей видимости, произошло этого, когда семья готовилась ко сну.

- Достала полностью. Мне кажется, в таком виде она мне больше нравится, - смеется на видео Максим, пытаясь плотнее связать маленькую пленницу.

Девочка продолжает истошно орать и верещать. Странные игры с ребенком больше напоминают издевательства в плену.

- Может тебя под кровать запихать в таком виде, - мужчина поднимает девочку за связанные руки, от чего та начинает сильнее кричать, так как скотч больно врезается в кожу.

Переложив связанного ребенка на другую кровать, 32-летний петербуржец продолжает смеяться, пока его недовольная криками девочки спутница, нежась в постели, продолжает требовать «заткнуться» связанную.

Что это за игра такая, «КП-Петербург» пока что не выяснила. Телефон Максим З. отключил, а в социальной сети отказывается выходить на связь. Шокированные пользователи сети считают, что судить такие методы воспитания ребенка должны социальные органы.

Позже мужчина опубликовал новое видео, на котором требует от своей малолетней дочери разъяснить, что это была игра.

Отец из Петербурга замотал скотчем дочь и выложил видео в Сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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