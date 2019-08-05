«У нас очень много скотча»: Отец из Петербурга, связавший дочь, заставил ее объясниться на камеру

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-05T16:47:05+03:00

Девочка проговорилась, что связывают ее не первый раз [видео]

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Отец из Санкт-Петербурга Максим З, который опубликовал шокирующее видео своих методов «воспитания» в сети, на котором он скотчем связал и заклеил рот своей малолетней дочери, решил разъяснить ситуацию. После того, как кадры странной «игры» раскритиковали пользователи социальной сети, мужчина заставил ребенка объяснить всю ситуацию «этим балванам» на камеру. В понедельник, 5 августа, на новом видео та же девочка, улыбаясь, говорит, что это они так с папой просто балуются.

- Объясни этим балванам, что это было за видео, - возмущенно потребовал Максим.

- Просто мама говорила, чтобы мы не играли. А у нас очень много скотча, его девать некуда, вот и закутываем друг друга, - залепетала девочка.

- Причем тут скотч. Ты скажи, я тебя связывал или нет, - спросил девочку мужчина.

- Ну, ты меня скотчем связал, но это была шутка, - проговорила дочь.

- И сколько ты в скочте пробыла? Через сколько я тебя отвязал?

- Буквально через 15 минут, - засмеялась девочка.

- Не 15, конечно, я тебя сразу же почти отвязал, - поспешил исправить дочку мужчина.- Не надо говорить. Нехрен всякий бред писать, идиоты, - заключил Максим.

Однако не все пользователи сети поверили в искренность слов ребенка, предположив, что она запугана. Другие заметили, что отцу не следовало публиковать такие видео, если он не хочет скандала и лишения родительских прав.

Отец из Петербурга, связавший дочь, заставил ее объясниться на камеру .

ИСТОЧНИК KP.RU