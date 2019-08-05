Автобусы без кондукторов и троллейбусы без опозданий: В 2020 году Петербург ждет транспортная реформа

Заменить все маршрутки Петербурга автобусами, троллейбусами и трамваями? Заменить всех кондукторов «умной» системой оплаты и подсчета пассажиров? Заменить старенький городской транспорт на новый, а негуманные остановки – на современные павильоны? Уже в 2020-м году!

ШАГ К УДОБНОМУ ГОРОДУ

В Северной столице подготовились к грандиозным изменениям системы общественного транспорта. В народе их прозвали транспортной реформой.

– Мы бы не стали называть это реформой, – поправляют в Смольном. – Это только первые шаги к системным изменениям, цель которых – более качественное транспортное обслуживание горожан, цивилизованный общественный транспорт. А итог изменений – город, удобный для жизни.

Толчок к преобразованиям дал Федеральный закон 2015 года «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа». Приступить к его реализации каждый регион обязан до 15 июля 2020 года.

На линии выйдут только современный автобусы.Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге программу преобразований записали в «Документ планирования перевозок». Принять и утвердить его, уже разработанный, собираются не познее сентября этого года.

С середины 2020-го катать петербуржцев будут только по городским социальным маршрутам и строго по расписанию. Если кратко, то маршруток в Северной столице просто не станет. Вообще. При этом обслуживать утвержденные маршруты сможет любая организация – от ГУП до ООО, главное, чтобы она выиграла конкурс и заключила с городом контракт. Предполагается, что договоры станут подписывать на пять лет, а подвижной состав кандидата в перевозчики будет не старше двух лет.

ЗАКРЫТЬ, НЕЛЬЗЯ ДУБЛИРОВАТЬ

Основой перемен станет «оптимизация маршрутной сети». Там, где транспорта не хватает, маршруты добавят. Там, где слишком большой интервал движения, добавят транспорта. Коммерческие маршруты закроют, но зато усилят городские, которые их дублируют полностью или частично.

При этом от маршрутов-близнецов откажутся полностью. Вопрос повышенного спроса на какие-то направления решат исключительно сокращением интервалов и увеличением вместимости транспорта.

Проект маршрутной сети уже готов. Его подготовили совместно с учеными и специалистами в районах. На всех этапах подготовки проект корректировали и совершенствовали.

От кондукторов и водителей-кассиров планируют избавиться.Фото: Артем КИЛЬКИН

В целом новая маршрутная сеть будет горожанам очень знакома. Самое главное – изменится количество автобусов, троллейбусов и трамваев. Например, жители Зеленогорска и Сестрорецка увидят на маршруте № 211 сразу 27 автобусов вместо 17, а на маршруте № 216 – 14 вместо 1. На маршрут № 301 до Красного Села выпустят 15 автобусов вместо 6, на маршруте № 111 до Лигово станут работать 15 машин – в три раза больше, чем прежде.

На самые популярные коммерческие маршруты (таких в городе 70) направят новые автобусы. Заменят автобусами и направления, на которых всегда работали только маршрутки. Так, вместо К-302, которая единственная возила народ от Сестрорецка до ЖК «Рай в Шалаше», будут ходить удобные низкопольные машины.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ?

– Льготы. Сейчас право на льготный поезд есть у половины пассажиров общественного транспорта Петербурга, однако проехать бесплатно или дешево в маршрутках они не могут.

– Оплата. С переходом на новую систему во всей наземке города будут принимать разные виды проездных, в том числе «чистые» льготные.

– Экономия. Те, кто пользуется «Подорожником», будут получать скидку на каждую поездку. Не придется делать выбор между быстрой, но дорогой маршруткой и дешевым, но непунктуальным автобусом.

– Свободные дороги. Сегодня примерно 200 «коммерческих» маршрутов дублируют социальные на 60-100 процентах протяженности трассы. Конкуренты воюют за пассажира, его деньги и дороги: доходит до того, что маршрутки специально не дают автобусам подъехать к остановке. Скопление автобусов у остановок не просто снижает скорость потока, но часто становится основной причиной пробок.

– Безопасность. По статистике, маршрутки чаще других транспортных средств провоцируют аварии. В борьбе с автобусами за пассажира маршрутки тормозят в неположенных местах. Мало того, за рулем не всегда исправной машины оказывается не всегда компетентный здоровый и отдохнувший водитель.

– Комфорт. Об удобстве пассажиров в условиях «военных действий», увы, вспоминают в последнюю очередь. Новые правила оставят на улицах только современный, хорошо оборудованный транспорт не старше семи лет.

КСТАТИ

С 1 июня 2019 года заработал новый маршрут №446 от поселка Хвойный до Красного Села, а 1 июля открыли маршрут №339 из поселка ВИР до Павловска. Следующим запустят маршрут от метро «Гражданский проспект» к ЖК «Цветной город».

УСПЕТЬ ЗА 30 СЕКУНД

Новой сети – новые автобусы. Теперь весь общественный транспорт города будет полностью безбарьерным: низкопольным, с широкими проходами и пандусами, с оборудованием, для того чтобы можно было пристегнуть коляску. Это сделает транспорт на сто процентов доступным для инвалидов, пожилых и мам с малышами.

В каждом автобусе, троллейбусе и трамвае будут принимать любые билеты (в том числе льготные) или банковские карты. Более того, в транспорте будущего кондукторов или водителей, звенящих в кабине мелочью, не будет вообще: билеты за наличные можно будет купить в специальном автомате.

С зайцами станет бороться система датчиков, которые подсчитают количество вошедших человек. Бортовой компьютер сопоставит число пассажиров с числом купленных билетов и в случае несовпадения оповестит водителя. В крайних случаях диспетчер направит на непокорный автобус с зайцами команду контроллеров, работающих на линии.

Умное новшество называется КИСУ, или Комплексная информационная система управления. С середины следующего года она должна стоять на всем общественном транспорте города. Система может одновременно и контролировать оплату, и следить за расписанием, и держать связь с диспетчерским центром, и информировать пассажиров и водителя (например, об изменении ситуации на дорогах). Данные о реальном числе человек на конкретном маршруте в конкретное время, полученные КИСУ, помогут отладить график движения транспорта до совершенства.

Мобильное приложение поможет не опоздать на работу, в школу или в детский сад.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Планируем выстроить расписание движения так, чтобы в часы пик транспорт от каждой остановки отправлялся не реже, чем раз в десять минут, – отмечают специалисты. – При этом диспетчерский центр проконтролирует, чтобы на остановку одновременно прибывало не более одного автобуса или троллейбуса, а посадка-высадка занимала не более 30 секунд.

К слову, 30 секунд – с пандусами и четким расписанием – вполне хватит. Быть на остановке вовремя поможет мобильное приложение. С помощью него пассажиры смогут следить за балансом своего «Подорожника» и пополнять его, а также заранее узнать, в которое время и где их будет ждать нужный автобус, троллейбус или трамвай.

Держать темп помогут «выделенки». В перспективе изменятся и остановки: на место сетчатых закутков с металлическими лавочками и прозрачной крышей придут удобные крытые павильоны с информационным табло, аппаратом по продаже билетов, камерой, зарядкой для телефонов и выходом в Интернет. Мобильное приложение подскажет, во сколько выйти утром, чтобы не опоздать на службу и не ждать долго транспорта на остановке. Кстати, хотя бы одна остановка будет не дальше, чем в 500 метрах от дома или работы.

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