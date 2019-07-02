Все автобусы Петербурга снабдят датчиками, которые будут ловить «зайцев»

В 2020 году в Петербурге грядет масштабная транспортная реформа: маршрутную автобусную сеть оптимизируют, причем процесс затронет даже Ленобласть; от коммерческих маршруток избавятся вовсе, оставив только уникальные, где большой автобус просто не пройдет; введут единый регулируемый тариф.

Автобусы – вместительные, удобные и пунктуальные – станут притормаживать только на остановках, и в каждом из них можно будет воспользоваться льготами. Какими они будут, общественные колесницы мечты? Обсудили на совещании в Смольном.

ВАЛИДАТОР КОНДУКТОРУ НЕ ПОМЕХА

15 июля 2020-го истекают сроки договоров с действующими перевозчиками. Специально к этому времени заключат новые госконтракты. День «икс» станет днем перехода на новую систему. В контракты зашьют и новые требования к подвижному составу. Каждый автобус отныне должен будет легко брать на борт инвалидов и мамочек с колясками, а также иметь на борту кондиционер.

Мало того, все автобусы с помощью особого оборудования на борту подключат к Комплексной информационной системе управления городским и пригородным пассажирским транспортом, или КИСУ. Она позволит не просто мониторить передвижение машин по городу, но и… ловить «зайцев». Благодаря ней в 2020 году от кондукторов планируют отказаться вообще.

Часть маршрутов уберут, часть добавят, некоторые линии урежут или, наоборот, продлятФото: Олег ЗОЛОТО

В прошлый раз избавить салоны автобусов от людей в ярких жилетках и с мотком билетов на груди обещали еще десять лет назад. Тогда в автобусах, троллейбусах и трамваях появились валидаторы.

Оранжевые коробочки на поручнях стали орудием мошенничества и привели к громкому уголовному «делу о валидаторах». А вот от «зайцев» транспорт культурной столицы новшество не избавило, и кондукторы остались в роли контролеров либо переложили ношу на плечи водителей.

Попытки победить безбилетников вылились в серию не слишком-то удачных экспериментов. Например, в 2014-ом на трех автобусных маршрутах прямо на входе решили поставить турникеты.

Не добавили валидаторы удобства и в плане оплаты, ведь ни наличными, ни картой (до недавних пор) в салоне автобуса расплатиться было нельзя.

ДАТЧИК ПРОТИВ БЕЗБИЛЕТНИКОВ

Но на сей раз от кондукторов-контролеров и водителей-билетеров избавить автобусы обещают по-честному. И даже без турникетов.

– Каждый автобус будет оснащен стационарным валидатором, стационарной кассой для оплаты наличными (похожие аппараты ставили в качестве эксперимента в троллейбусах еще в 2014 году. – Прим. ред.) и датчиком вошедших и вышедших пассажиров, – пояснили «Комсомолке» в СПб ГКУ «Организатор перевозок». – Если в салон вошло больше человек, чем расплатилось, то водителю и диспетчеру сразу поступит сигнал, – и на этот автобус вызовут бригаду контролеров, которая будет работать на одной или сразу нескольких линиях. Кроме того, за безбилетный проезд увеличат штраф.

Ожидалось, что валидаторы справятся в одиночкуФото: Олег ЗОЛОТО

Купить разовые билеты, которыми на сегодня пользуются лишь 14 процентов пассажиров наземки, можно будет прямо в салоне автобуса, а для покупки и пополнения проездных организуют целую сеть.

– В первую очередь, будем расширять возможности для активации и пополнения проездных, – сообщили «Комсомолке» в Комитете по транспорту. – Сейчас это можно сделать в кассах метро, в специальных активаторах (они есть в некоторых магазинах), в автобусах «Пассажиравтотранса». Но планируем и расширить сеть продаж билетов.

Один из вариантов – увеличить число билетных киосков.

В ПОГОНЕ ЗА МОЛОДОСТЬЮ

Дооснастить старенький «пазик», дабы он дотянул до новых требований, не получится: по новым стандартам, все автобусы должны будут быть не старше двух лет.

– Получается, практически всем перевозчикам придется закупать новый транспорт, – отмечают в «Организаторе перевозок». – Сделать это до середины 2020 года вполне реально. Планируется, что амортизацию автобусов город будет перевозчикам компенсировать. Правда, не сразу, а в течение действия договора – пяти лет.

Сколько автобусов придется заменить и закупить дополнительно, затрудняются сказать даже в Смольном.

– Государственный автобусный перевозчик «Пассажиравтотранс» будет, как и раньше, обновлять подвижной состав сам (из своих доходов) и за счет города, – добавляют в Комитете по транспорту. – Частные перевозчики, которые будут обслуживать маршруты по госконтрактам, станут закупать автобусы сами, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсах. А после заключения договора город компенсирует эти затраты в виде субсидий в течение нескольких лет, причем самая крупная сумма придется на первый год.

По мнению эксперта Ассоциации транспортных инженеров Владимира Валдина, желание города видеть на дорогах только «молодые» автобусы немного избыточно. Критерием должно быть техническое состояние и уровень комфорта, а не формальные признаки. Например, в Петербурге в отличном состоянии сохранились и работают «Скании» начала века, а в Ленобласти до сих пор на ходу так называемый «еврохлам», и он по качеству езды и управляемости не уступает многим новым отечественным автобусам.

Один из пунктов реформы – расширение сети аппаратов для пополнения и активации проездныхФото: Олег ЗОЛОТО

– Условием выставления машин на конкурс должны быть потребительские качества: размер машины, процент низкого пола. Так, кондиционер должен не просто присутствовать, а действительно работать, – подчеркивает Валдин. – Обновить автобусы города к середине следующего года технически реально, но их возраст – вопрос на самом деле десятый, формальный.

А вот в том, что претендовать на перевозки смогут, по сути, только крупные компании или государственные учреждения, специалисты проблемы не видят: это естественно, ведь транспорт – сфера затратная. Если, конечно, обслуживать пассажиров и технику, нормально, а не как придется.

– Пока наше законодательство в целом не очень дружественно к пассажирам и городам: оно стимулирует конкуренцию чуть ли не на линии, – поясняет Валдин. – Во многих случаях формально любой ИП при наличии парочки «пазиков» и договора на гараж может выйти на конкурс и получить маршрут. Но это неправильно. Потому что закон должен работать не на то, чтобы позволить заработать максимальному количеству ИП, а на то, чтобы обеспечить городу максимально качественную инфраструктуру.