37-летняя петербурженка, родившая четверню: "Мы так долго хотели детей, а тут такое чудо"

Оксана и Виталий Морозовы совершенно обычная семья – она медсестра, он – работник склада на крупном предприятии, жили в однушке в спальном районе, воспитывали собаку. Но теперь тихой жизни пришел конец. Морозовы вмиг стали одной из самых известных семей Петербурга. Да уж, не каждый день в нашем городе появляется на свет четверня!

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Маленький демографический взрыв в семье Морозовых 00:00 00:00

НЕ С ПЕРВОГО УЗИ

Мы связались с отцом, когда он только вышел из Перинатального центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

- Погодите, я сейчас в магазине, закупаю одежду для малышей, - смеется папаша в трубку. – До родов ведь ничего не покупали – плохая примета. А сейчас столько забот. В выходные привез две кроватки и пеленальный комод, собирал сам до трех ночи. Правда, теперь в нашей однокомнатной квартире не развернуться. Вы пока к жене сходите.

О том, что у них будет четверо, узнали не сразу.

- Первое УЗИ нам показало двойню. А уже на втором стало понятно, что детей в два раза больше! - рассказывает 37-летняя Оксана, поддерживая одной рукой малышку, а другой - раскачивая кроватку. – Первая моя реакция – шок. Кстати, муж намного спокойнее принял эту информацию, мол, ну четверо, так четверо. А я, как медик, стала оценивать все риски.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подарил семье трехкомнатную квартируФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 12 недель все врачи, которые встречались на пути молодых, уговаривали убрать несколько эмбрионов, все-таки есть опасность, что мама всех не выносит, да и для ее здоровья тоже риск.

- Но мы так долго хотели детей и ничего не получалось, а тут такое чудо! Поэтому об удалении не могло быть и речи, - продолжает Оксана.

На удивление, беременность была очень легкой - ни токсикозов, ни отеков. Но все же осторожность не помешала. Мамочку перевели на особое наблюдение: каждую неделю анализы, исследования, специальное питание, упражнения и массаж, чтобы растягивалась кожа. Она ведь худенькая, от силы весила 50 кг, за 9 месяцев набрала 21. И кстати, уже их легко сбросила. Говорит, что прогулки и правильное питание помогли.

«ЭМОЦИИ НЕ ПЕРЕДАТЬ СЛОВАМИ»

Операция была в назначенный день в назначенное время. Виталий так нервничал, что приехал за час до начала. Все это время кружил по коридору, переживал. Только что за сигарету не взялся – нельзя! Полтора часа длились, кажется, целую вечность…

- Морозов, все отлично, все ваши четверо в порядке! – окликнул его врач, когда все завершилось.

Виталий признался, что только тогда впервые за девять месяцев спокойно выдохнул. Но сердце затрепетало с еще большей силой, когда ему дали подержать одного из мальчиков.

- Честно, не знаю, кого именно, - улыбается молодой отец. - Но и не важно, я всех их люблю, не передать словами, какие эмоции меня переполняли!

ТРИ СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА ДОЧКА

Как назвать крох решили еще до рождения. Мама выбрала имена для сыновей, а папа для дочки.

- У каждого свой характер, - рассказывает Оксана. – Богдан и Диана спокойные, Рома – жутко серьезный мужчина, а Леша, несмотря на то, что появился на свет последним, самый активный.

К слову, про четверню молодые никому не рассказывали. Ни родным, ни друзьям, ни знакомым. Даже подружки на кухне говорили:

- Ксю, че-то у тебя живот такой большой, никак гиганта там прячешь? Или баскетболиста! – шутили подруги.

Но вот сейчас пришло время обо всем сообщить.

- Звоню значит маме, говорю: «У тебя теперь четверо внуков, готовься!», а на том конце провода тишина, - вспоминает Виталий. – Она только и ответила: «Ага». Спустя три часа перезвонила и спрашивает: «Ты не шутишь? Правда, четыре?» А дедушка наш сразу обрадовался, говорит, что у нас в роду были близнецы, но я их переплюнул.

Пока малыши еще остаются в роддоме - все же дети хоть и появились на свет здоровенькими, но очень крупными в животе мамы быть не могли - вес малюток при рождении оказался от 1,5 до 1,9 килограммовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Радостный отец называет теперь супругу «моя героиня». И, правда, взглянешь на мамочку и не поверишь, как эта хрупкая женщина смогла выносить четверых! Причем, никакого ЭКО, все естественным путем.

НОВЫЕ КВАДРАТЫ

Пока малыши еще остаются в роддоме - все же дети хоть и появились на свет здоровенькими, но очень крупными в животе мамы быть не могли - вес малюток при рождении оказался от 1,5 до 1,9 килограммов.

Скоро деток выпишут, и тогда семья Морозовых отправится в новую трехкомнатную квартиру в Приморском районе. Просторное жилье им подарил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. А еще родители смогут получить выплаты на многодетную семью и региональный материнский капитал. Еще одним подспорьем от города станут услуги социальной помощницы – няни. Эту программу помощи горожанам должны были запустить с января 2020 года, но по случаю уникального события решили начать уже сейчас.

Мама - Оксана Морозова первой опробует новый сервис, а ее пожелания и впечатления учтут в дальнейшей работе службы. Ну и чтобы у родителей не было трудностей с медицинским обслуживанием, всем малышам уже выдали медполисы, а семью поставили на учет в службе социальных участковых.