Петербургской семье, в которой родились четверняшки, подарили новую квартиру

Второе радостное событие две недели: семья петербуржцев, в которой 23 июля родилось сразу четверо малышей, стала обладателем новой трехкомнатной квартиры. Ключи от жилья счастливым родителям вручил врио губернатора Северной столицы.

- Теперь вы – многодетная семья, а таким семьям наш город оказывает серьезную поддержку, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Пока малыши, которых назвали Диана, Богдан, Роман и Алексей, еще остаются в роддоме - все же дети хоть и родились здоровенькими, но очень крупными в животе мамы быть не могли - вес малюток при рождении оказался от 1,5 до 1,9 килограммов.

Впрочем уже скоро деток выпишут из Перинатального центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, где они появились на свет и тогда семья Морозовых в составе мамы, папы, дочки и трех сыновей отправится в новую квартиру в Приморском районе.

- Первое УЗИ нам показало двойню. А уже на втором стало понятно, что детей больше - четверо, - смеются счастливые родители. - Мы уже морально готовы, кроватки расставлены, дома ждут бабушки и собака.

Ну а пока мама с малышами еще готовятся к выписке, новоявленному многодетному главе семейства предстоит обустроить детскую комнату в ноывой квартире. В этом ему помогут социальные выплаты, предусмотренные городским и федеральным бюджетом.

Малышей назвали Диана, Богдан, Роман и Алексей. Фото: Стоп-кадр с видео/пресс-служба губернатора СПб

Так, родители смогут получить на деньги каждого ребенка, выплаты на многодетную семью, а также региональный материнский капитал. Еще одним подспорьем от города станут услуги социальной помощницы – няни. Эту программу помощи горожанам должны были запустить с января 2020 года, но по случаю уникального события решили начать уже сейчас.

Мама - Оксана Морозова первой опробует новый сервис, а ее пожелания и впечатления будут учтены в дальнейшей работе службы. Ну и чтобы у родителей не было трудностей с медицинским обслуживанием деток, все малыши уже получили медполисы, а семью поставили на особый учет в службе социальных участковых.

Для Перинатального центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, открывшегося в 2013 году, рождение сразу четырех малышей – первый случай за всю историю.

Напомним, что в 2017 году в Петербурге уже рождалась четверня. Тогда в Роддоме номер 17 у 36-летней Елены Гончар появились три девочки и один мальчик. И, по словам мамы, беременность также не была результатом экстракорпорального оплодотворения - ЭКО.