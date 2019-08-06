2019-08-06T16:33:57+03:00
Общество

Полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге укроют защитным слоем в 15 метров

Первый этап рекультивации завершится в конце сентября 2020 года
Полина ЖУКОВА
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Первый этап рекультивации полигона «Новоселки» завершится 30 сентября 2020 года.Первый этап рекультивации полигона «Новоселки» завершится 30 сентября 2020 года.Фото: Полина ЖУКОВА
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На полигоне «Новоселки» в поселке Левашово на окраине Петербурга сегодня нет птиц – больше их здесь ничего не привлекает. Это верный признак того, что рекультивация идет своим чередом. Горы отходов уже засыпаны толстым слоем песка. А сверху местами поросла свежая трава. И запах, который беспокоил жителей ближайших новостроек в Выборгском и Приморском районах, уже ощущается не так сильно. На бывшей свалке продолжается первый этап работ. И за тот год, что они идут, удалось сделать уже очень многое. Это отметил и врио губернатора Александр Беглов во время осмотра проблемного объекта во вторник, 6 августа.

До начала работ полигон выглядел так. Фото: Артем КИЛЬКИН

До начала работ полигон выглядел так.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Главное, что сейчас мы сделали основное укрытие свалки. Уже 70 процентов откосов закрыто. И первый характерный признак – здесь действительно нет птиц. Если бы хоть какой-то кусок не укрыли, тут бы сразу налетели вороны и чайки, – отметил Александр Беглов. – На эти работы мы выделили более 150 миллионов рублей прошлом году, в этом году добавили еще 300, и в следующем выделим 300 миллионов.

«Новоселки» больше 40 лет принимали бытовые отходы из города. В 2017 году пути мусоровозов туда закрыли – полигон свою работу завершил. Участок больше 80 гектаров вырос на 30 метров в высоту. И несмотря на то, что санитарная зона соблюдалась с двукратным запасом, жители близлежащих кварталов все равно страдали от невыносимых «ароматов». Особенно – в ветреную погоду. А мусором территория была просто переполнена.

Через семь лет на полигоне будет расти трава. Но уже сейчас почти ничего не напоминает о свалке. Фото: Полина ЖУКОВА

Через семь лет на полигоне будет расти трава. Но уже сейчас почти ничего не напоминает о свалке.Фото: Полина ЖУКОВА

ОТ ОТХОДОВ К ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В мае 2018-го началась рекультивация. Приводить это место в порядок решено в два этапа. Сейчас идет первый – технологический. Мусор как бы «укрывают» несколькими специальными слоями. Закончится эта часть работы 30 сентября 2020 года. К тому моменту расстояние от самого мусора до поверхности будет целых 15 метров. А высота террикона достигнет 45 метров.

После этого начнется второй этап – биологический. На полигон завезут плодородную почву, посеют траву, высадят кустарники. Но на этом работа с объектом не закончится. Бывший полигон еще послужит людям. Там построят станцию дегазации. Внутри полигона проложат трубы. И газ, который выходит после распада отходов, пойдет по ним в магистральный трубопровод, затем на компрессор, затем его преобразуют в электроэнергию.

Ежедневно на полигоне кипят работы. Фото: Полина ЖУКОВА

Ежедневно на полигоне кипят работы.Фото: Полина ЖУКОВА

– За год картина на этом полигоне сильно изменилась, выполнен очень большой объем работы. Не стало и такого жуткого запаха. Мы сняли справедливый негатив от жителей, – рассказал глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский. – Но и много работы впереди. Еще надо построить очистные сооружения, станцию дегазации.

Всего программа рекультивации «Новоселок» рассчитана на 7 лет. А скоро следить за ходом работ смогут и сами петербуржцы. До конца года на полигоне установят камеры и запустят онлайн-трансляцию. Такое поручение дал врио губернатора Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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