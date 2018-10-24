2018-10-24T19:59:22+03:00
Общество

В Петербурге взялись за рекультивацию мусорного полигона в Новоселках

Обещают, что трава здесь будет расти уже через 7 лет
Алла МЕХОНЦЕВА
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Полигон «Новоселки» рекультивируютПолигон «Новоселки» рекультивируютФото: Артем Килькин
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Через семь лет на полигоне Новоселки будет расти трава. Такие цели поставили власти Петербурга и уже нашли инвестора, который начнет строительство мусороперерабатывающего завода.

Пока же полигон «Новоселки» рекультивируют – отсыпают террикон инертными материалами до проектных отметок. Свозят грунт и строительные отходы, которые бульдозерами распределяются по территории полигона, площадью 60 гектаров. Откосы первой из четырех карт начали укрывать изолирующим материалом.

Планируется, что к 2030 году все 100% твердых бытовых отходов будут направляться на переработку. Фото: Артем Килькин

Планируется, что к 2030 году все 100% твердых бытовых отходов будут направляться на переработку.Фото: Артем Килькин

Сейчас городские отходы обезвреживает МПБО-2. Кстати, сегодня это единственное природоохранное предприятие не только в Петербурге, но и на всем северо-западе. С января 2019 года он увеличит переработку до 500 тысяч тонн отходов.

- Будет куплено оборудование и начнется строительство сортировочных станций производительностью до одного миллиона тонн в год, - сообщили представители предприятия. Проектирование и строительство сортировочных линий планируется вести на средства регионального оператора без привлечения бюджетных денег.

Кроме того, планируется, что к 2030 году все 100% твердых бытовых отходов будут направляться на переработку.

Сейчас городские отходы обезвреживает МПБО-2. Фото: Артем Килькин

Сейчас городские отходы обезвреживает МПБО-2.Фото: Артем Килькин

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