В Петербурге взялись за рекультивацию мусорного полигона в Новоселках
Через семь лет на полигоне Новоселки будет расти трава. Такие цели поставили власти Петербурга и уже нашли инвестора, который начнет строительство мусороперерабатывающего завода.
Пока же полигон «Новоселки» рекультивируют – отсыпают террикон инертными материалами до проектных отметок. Свозят грунт и строительные отходы, которые бульдозерами распределяются по территории полигона, площадью 60 гектаров. Откосы первой из четырех карт начали укрывать изолирующим материалом.
Планируется, что к 2030 году все 100% твердых бытовых отходов будут направляться на переработку.Фото: Артем Килькин
Сейчас городские отходы обезвреживает МПБО-2. Кстати, сегодня это единственное природоохранное предприятие не только в Петербурге, но и на всем северо-западе. С января 2019 года он увеличит переработку до 500 тысяч тонн отходов.
- Будет куплено оборудование и начнется строительство сортировочных станций производительностью до одного миллиона тонн в год, - сообщили представители предприятия. Проектирование и строительство сортировочных линий планируется вести на средства регионального оператора без привлечения бюджетных денег.
Кроме того, планируется, что к 2030 году все 100% твердых бытовых отходов будут направляться на переработку.
Сейчас городские отходы обезвреживает МПБО-2.Фото: Артем Килькин