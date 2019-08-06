2019-08-06T16:24:29+03:00
Общество

Очереди начинаются на улице: Петербуржцы атакуют визовый центр Финляндии

С 1 сентября ужесточаются требования для получения шенгена
Лилия КОЗЛОВААлеся КРУПАНИНА
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Петербуржцы устроили ажиотаж в визовом центре ФинляндииПетербуржцы устроили ажиотаж в визовом центре ФинляндииФото: СОЦСЕТИ
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С тех пор, как 1 августа стало известно о том, что ближайший европейский сосед Санкт-Петербурга с 1 сентября Финляндия ужесточает правила получения визы, жители Северной столицы буквально атаковали визовый центр города. Толпы людей стоят с утра до ночи в очередях, для того, чтобы успеть получить заветный шенген по старой упрощенной схеме. С каждым днем народу становится все больше и больше.

Сейчас для получения шенгенской визы достаточно сдать загранпаспорт, одну цветную фотография, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, копию внутреннего паспорта и все. С 1 сентября будут действовать требования, как во всех странах шенгена. Для получения визы необходимо будет подтвердить проживание во время поездки, а также приложить проездные билеты и письменное описание маршрута поездки. Доказательством наличия финансовых средств может стать справка с места работы с указанием размера зарплаты, выписка с банковского счета за три месяца или подтверждение наличия недвижимости в России.

Новые правила для получения шенгена начнут действовать с 1 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые правила для получения шенгена начнут действовать с 1 сентябряФото: Артем КИЛЬКИН

Не желающие проходить через дополнительные круги бюрократического «ада» петербуржцы поспешили в визовый центр Финляндии на Марата. Лишь за один день 2 августа в генконсульство поступило более 3600 заявок за оформление шенгенской визы. Каждое утро собирается очередь в несколько «петель», даже для записавшихся через их сайт. Сегодня, 6 августа, только у входа толпится 250 человек. Сколько людей в самом здании, посчитать нереально.

Однако специалисты успокаивают горожан, что бояться новых правил совершенно нечего. Получить финскую визу с 1 сентября будет не намного сложнее, чем сейчас.

- Сейчас такой ажиотаж, потому что люди пытаются избежать сбора дополнительных документов и быстрее подают на визы. Но в новых правилах ничего криминального и супер сложного не будет. Когда мы подаем на любые другие визы в шенген, то эти документы всегда собираем, - пояснила Радио «КП-Петербург» директор Российского Союза индустрии «Северо-Запад» Екатерина Шадская.

При этом, некоторые жители Петербурга считают, что вся паника действительно зря. Ведь многие оформляют туже эстонскую визу, по таким же стандартным правилам и никаких проблем при этом не возникает. Кроме того, эстонцы часто дают шенген на два, а то и три года, что значительно выгоднее.

Что касается туроператорского рынка, то там тоже никаких волнений в связи с ужесточением правил нет.

- С точки зрения туроператоров, которые работают по направлению Финляндии, они не видят в этом каких-то серьезных проблем. И если поток снизится первое время, то процента на 3, не больше. И то он потом восстановится, - отметила Шадская.

Безумный ажиотаж в визовом центре снизится с 1 сентября, считают специалисты, как только вступят в силу новые правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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