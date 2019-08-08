2019-08-08T12:48:31+03:00
Звезды

В Русском музее открылась первая за полвека выставка Константина Сомова

Зрители увидят более 100 шедевров всех периодов творчества художника
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Иллюстрация к роману «Дафнис и Хлоя», 1930 год.Иллюстрация к роману «Дафнис и Хлоя», 1930 год.
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Сегодня, 8 августа, в Михайловском замке Русского музея открывается выставка «Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения». Предыдущая столь масштабная экспозиция работ художника проходила в музее 50 лет назад. Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ.

«Прогулка после дождя», 1896 год

«Прогулка после дождя», 1896 год

Зрителям будет представлено более 100 живописных и графических работ из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств и частных коллекций.

«Книга маркизы», иллюстрация, 1918 год

«Книга маркизы», иллюстрация, 1918 год

- Выставки, которые проходят в Русском музее при поддержке банка ВТБ, нередко приурочены к юбилейным датам, - отметил старший вице-президент банка ВТБ Юрий Левченко. - Этот проект не стал исключением, и им мы отмечаем 150 лет со дня рождения Константина Сомова - незаурядного, разностороннего художника, которого, к сожалению, на родине знают не очень хорошо. Мы очень рады, что музей смог представить такую разноплановую коллекцию произведений мастера: зрители увидят и живопись, и графику, и статуэтки, и скульптурные группы.

«Юноша на коленях перед дамой», 1916 год

«Юноша на коленях перед дамой», 1916 год

На выставке, которая продлится до 4 ноября 2019 года, можно увидеть произведения всех периодов творчества Сомова с середины 1890-х и до конца 1930-х.

СПРАВКА

Константин Сомов (1869-1939) - один из крупнейших мастеров русского искусства первой половины ХХ века, знаковый представитель творческого объединения «Мир искусства». Сомов создавал портреты известных деятелей Серебряного века, пейзажи, иллюстрировал книги и журналы, участвовал в оформлении театральных постановок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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