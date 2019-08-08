2019-08-08T17:32:18+03:00
Новости компаний

Модернизация салонов МегаФон позволит улучшить локацию покупателей и ассортимента

Новый формат уже прошел апробацию в нескольких торговых точках
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".
Изменить размер текста:

МегаФон объявил о планах по модернизации собственной розничной сети порядка 2 млрд рублей. Планируется, что в результате увеличится трафик посетителей в салонах и вырастут продажи смартфонов и аксессуаров.

Как рассказал директор по стратегии и развитию бизнеса компании МегаФон Александр Соболев, инвестиции будут направлены на перевод магазинов в инновационный формат. По планам МегаФона, сам процесс работы розничной сети будет изменен таким образом, чтобы он стал более релевантной потребностям цифровых клиентов.

Основой для трансформации станет собственная аналитика на основе больших данных: с ее помощью можно будет выбрать более удачные локации для размещения магазинов, формировать ассортимент в соответствии со спросом и график работы продавцов в зависимости от трафика посетителей.

Новый формат уже прошел апробацию в нескольких торговых точках. Как показала практика, результатом переформатирования стал рост трафика этих магазинов до 20%, а выручки – до 30–40%. Продажи смартфонов и аксессуаров увеличились на 30–40%.

В ближайшее время модернизация затронет порядка 1 тыс. салонов, причем увеличения числа салонов пока не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мегафон»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Санкт-Петербурге из-за дождя остался без электричества жилой дом
Из-за ливня на улицы Санкт-Петербурга вышли дополнительные бригады «Водоканала»
Санкт-Петербург разорвал отношения с 16 плохими подрядчиками
В Санкт-Петербурге два завода будут судиться из-за двигателей для ракетных кораблей
"Мерседес" влетел в "Скорую помощь" в Санкт-Петербурге
Полиция разыскивает хулигана, избившего кондуктора в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге за три месяца отремонтировали 25 улиц
Четверо туристов из Санкт-Петербурга пропали в Мурманской области
Из-за ливня Петербург встал в 8-балльные пробки, таксисты взвинтили цены
В ТК «Невский» в Петербурге из-за ливня прорвало крышу и затопило все магазины
На Кольцевой автодороге в Ленобласти полностью перекроют два съезда
Детский сад в виде сказочного замка откроется в петербургском Колпино
На Октябрьской набережной «Матиз» сбил летящий на встречу мотоцикл
Жители Васильевского острова третью неделю жалуются на отсутствие горячей воды
Пьяный житель Ленобласти спалил дом вместе со своей матерью и девушкой
В Петербурге откроется первый «самокатшеринг»
Общественный транспорт изменит движение в Петербурге на Курбан-байрам
Петербуржец обстрелял соседей, которые мешали ему спать
На трассе Стрельна-Пески пьяный пешеход упал под трактор и погиб
Нападающий Антон Заболотный ушел из «Зенита» в «Сочи»
Петербургских четверняшек выписали из роддома в день рождения мамы
В честь дня рождения Ленинградский зоопарк разыгрывает кормление жирафа Сони
СК начал проверку после падения малыша с лестницы в Светогорске
В саду 30-летия Октября торжественно запустили восстановленный фонтан
На Васильевском острове появится Центр Сергея Курехина
За рекламу с предложением «кастрации мужей» на ветеринаров завели дело
Лидера группировки «черных риэлторов» в Петербурге приговорили к 7, 5 годам тюрьмы