Модернизация салонов МегаФон позволит улучшить локацию покупателей и ассортимента

МегаФон объявил о планах по модернизации собственной розничной сети порядка 2 млрд рублей. Планируется, что в результате увеличится трафик посетителей в салонах и вырастут продажи смартфонов и аксессуаров.

Как рассказал директор по стратегии и развитию бизнеса компании МегаФон Александр Соболев, инвестиции будут направлены на перевод магазинов в инновационный формат. По планам МегаФона, сам процесс работы розничной сети будет изменен таким образом, чтобы он стал более релевантной потребностям цифровых клиентов.

Основой для трансформации станет собственная аналитика на основе больших данных: с ее помощью можно будет выбрать более удачные локации для размещения магазинов, формировать ассортимент в соответствии со спросом и график работы продавцов в зависимости от трафика посетителей.

Новый формат уже прошел апробацию в нескольких торговых точках. Как показала практика, результатом переформатирования стал рост трафика этих магазинов до 20%, а выручки – до 30–40%. Продажи смартфонов и аксессуаров увеличились на 30–40%.

В ближайшее время модернизация затронет порядка 1 тыс. салонов, причем увеличения числа салонов пока не планируется.