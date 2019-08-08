Миллион хвостатых: Почему петербуржцы больше любят кошек, чем собак

Пушистики, усатые-полосатые – это все о них. Кошки, как известно, в Северной столице на особом счету. Не в обиду четвероногим с преданным взглядом, но статистика говорит сама за себя. По данным петербургского Управления ветеринарии за 2018-й год, в петербургских семьях живет миллион кошек и триста тысяч собак. В городе на Неве котам ставят памятники. Усатые смотрят со всех открыток. И даже «работают» смотрителями в музеях. Чего только стоят легендарные эрмитажные коты! Во Всемирный день кошек, который отмечается 8 августа, «Комсомолка» разбиралась, почему мурчащих в Петербурге так сильно любят.

За кошками ухаживать легче, чем за собаками, хотя внимание нужно и тем, и тем.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ

После прорыва блокадного кольца Ленинграда весной 1943 года из Ярославля в город привезли четыре вагона дымчатых кошек. «Мяукающая дивизия» – так прозвали ленинградцы пушистиков. Ведь они прибыли действительно спасти город – от крыс. Полчища грызунов угрожали ослабленным жителям как болезнями, так и уничтожением последних продовольствий. Стоит ли говорить, что местных кошек к тому времени в блокадном городе не выжило. И уже к полному освобождению Ленинграда от блокады привезенные хвостатые спасли его от нашествия крыс. Говорят, затем в город привезли еще котов из Сибири – на охрану музеев от вредителей. И вполне возможно, что именно потомки этих пушистых, коты-аристократы, стоят на службе в Эрмитаже и сегодня.

В главном музее Петербурга сейчас «работают» около полусотни хвостатых – присматривают за культурным наследием. Кстати, активно охранять Эрмитаж от крыс и мышей коты начали при Екатерине II. Но еще раньше, по легенде, крысолова по имени Василий завел в Зимнем дворце Петр I. А за ним Елизавета Петровна даже издала «Указ о высылке ко двору котов» из Казани.

В 2018 году в семьях Петербурга проживали миллион котов.Фото: Олег ЗОЛОТО

БЕЗ ПОВОДКА

Скажи мне, кто твой четвероногий друг, и я скажу, кто ты. По такому принципу делила людей Анна Ахматова. Говорят, поэт новым знакомым задавала три вопроса: Кофе или чай? Кошка или собака? Пастернак или Мандельштам? И тех, кто выбирал кофе, кошек и Мандельштама, Ахматова отмечала как натур с тонкой душевной организацией, эстетов и по духу – петербуржцев. А ответы «чай-собака-Пастернак» скорее присущи людям, не склонным к душевным терзаниям, уравновешенным и практичным – больше похожим на москвичей.

То, что жители Северной столицы действительно отдают предпочтение котам, говорит и основательница первого в Европе котокафе «Республика кошек» и хозяйка знаменитого кота Ахилла Анна Кондратьева.

Самый знаменитый кот Северной столицы - Ахилл.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Да, кошек в Петербурге абсолютно точно больше. Думаю, раз в пять, чем собак. Я как ветеринарный врач вижу эту статистику наглядно, – отмечает Анна Кондратьева.

Кстати, в столице как раз ситуация другая – 50 на 50. У москвичей сейчас очень популярны собаки именно «маленькой» породы – шпицы, терьеры, мопсы. Но во всех городах те, кто выбирает кошек, часто руководствуются тем, что за этими четвероногими ухаживать проще. С ними не нужно ежедневно гулять и тратиться на поводки и ошейники.

– Это может быть связано и с финансовыми соображениями – на собак хозяева тратятся больше. Часто люди заводят кошек, потому что их удобнее содержать. Кроме того, кошки проще переносят одиночество. И плюс, конечно, исторически сложилось, что в Петербурге к ним особое внимание, – добавляет Анна Кондратьева.

В Северной стоилце коты состоят на службе в музеях.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Недавний опрос Mail.ru тоже показал, что в Петербурге живут любители кошек. В почете хвостатые также в Москве и Краснодаре. Кроме того, самые популярные кошки – беспородные. Это каждая вторая по стране – 55%. Среди породистых же выделяются британцы: короткошерстных красавцев по стране 11%. Затем идут вислоухие шотландцы (8%), мейн-куны (3%) и сибирские (3%).

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Наталья ИСКРА, психолог:

– Выбор питомца, конечно, говорит о характере человека. Общение с собакой кардинально отличается от общения с кошкой. Собака – это более активное существо, которое заинтересовано в хозяине. Она может быть другом с большой буквы – собеседником, соратником. Плюс с собакой нужно 2-3 раза в день погулять. Еще собачники очень часто объединяются, это способ коммуникации, способ принадлежать к определенной группе.

С кошкой такая коммуникативная часть отсутствует (если речь не идет о породистой, о выставках). Если человек заводит кошку в дом, она не становится социальным проводником. Она имеет свой характер – просто так ты ее не погладишь, когда у нее нет настроения. Для владельца важна его индивидуальность. Конечно, выбор животного – это и бытовые соображения, особенно для жителя большого города. В содержание собаки нужно вкладываться особенно – и во времени, и финансово.

Кошки уже давно стали символом Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО

5 знаменитых котов Петербурга

Эрмитажный кот Ахилл

Голубоглазый блондин – настоящая петербургская звезда и потомственный эрмитажный кот. Он известен не только в Северной столице, но и далеко за ее пределами. Ахилл – самый популярный котик российских СМИ. «Работал» оракулом во время Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сейчас пушистый оставил службу в музее и живет в семье. Он активно участвует в социальной жизни Петербурга – навещает детей в больницах, не пропускает важные городские мероприятия.

Рыжик из пышечной

Яркий котик с красивой белой грудкой – «хранитель» знаменитой и старейшей петербургской пышечной на Большой Конюшенной. Работа у Рыжика не из легких: он уже много лет встречает каждого посетителя и «заряжает» своим позитивом.

Филимон из замка

Не иначе как кот голубых кровей живет по соседству с Петербургом – в Ленобласти. В средневековом Выборгском замке обитает рыжий пушистик по кличке Филимон. Кстати, известный модник. Чтобы котик не замерз, зимой 2018 года ему специально сшили два пальто – парадное и повседневное.

Садовник Балу

В Ботаническом саду Петербурга живет не один котик – всех их хорошо знают постоянные посетители царства растений. Однако самый главный среди усатого семейства там черно-белый Балу. Он частенько выходит осмотреть владения и очень любит Тропический маршрут.

Президент Поль Сезанн

В марте 2018 года в знаменитом котокафе «Республика кошек» сменился президент. Бывший глава кошачьего государства Жан Батист Мишель Валлен Деламот оставил свою должность. И на трон взошел умнейший и спокойный Поль Сезанн. Выборы были честными – за кота голосовали сами петербуржцы. И конечно, поддержали его кандидатуру жители «Республики кошек» - общий язык с президентом найти легко.