2019-08-07T18:31:12+03:00
Общество

Эрмитажный кот Ахилл может стать оракулом Евро-2020

Хвостатый вновь готов «поработать» экстрасенсом
Полина ЖУКОВА
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Ахилл может снова предсказывать матчи - на Евро-2020.Ахилл может снова предсказывать матчи - на Евро-2020.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Любимец всех петербуржцев и известный далеко за пределами страны эрмитажный кот Ахилл с нетерпением ждет чемпионата Европы по футболу. В 2020 году Северная столица примет четыре матча спортивного состязания. А пушистая знаменитость давно заявила о себе как о самом настоящем футбольном болельщике. Прошлым летом, когда в Петербурге гремел чемпионат мира FIFA-2018, Ахилл не только смотрел матчи в фан-зоне на Конюшенной площади и общался с бесчисленными гостями, но и «работал» предсказателем.

В качестве оракула он угадывал исход игр, которые проходили в городе на Неве: ел корм за победителя мачта. И в пяти случаях из восьми предчувствие его не подвело – это отличный результат! В преддверии Евро-2020 петербуржцы начали перешептываться, что и на этот раз хвостатый неплохо бы смотрелся в качестве «футбольного экстрасенса». И хотя пока на эту должность Ахиллу официальных предложений пока не поступало, кот-аристократ всегда готов пустить в ход свое шестое чувство.

– Если родина позовет, Ахилл, конечно, примет участие в этом мероприятии! – рассказала «КП-Петербурге» хозяйка Ахилла и ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева. – Он всегда внимательно следит за футбольными делами.

А пока голубоглазый блондин не сидит без дела: как и всегда, он принимает активное участие в социальной жизни Северной столицы.

– Ахилл постоянно встречается с детьми, участвует в мероприятиях, – добавляет Анна Кондратьева. – И всегда находится в центре внимания.

Быть на виду дело нелегкое, но в прошлом году эрмитажный кот показал себя как настоящая звезда. Кстати, перед чемпионатом мира пушистик также получил паспорт болельщика и обзавелся настоящей футбольной формой.

Напомним, что игры чемпионата Европы пройдут в июне-июле 2020 года в 12 городах Европы. Россию будет представлять Северная столица. А три встречи группового этапа и один из четвертьфиналов пройдут на стадионе на Крестовском острове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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