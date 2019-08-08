2019-08-08T18:58:13+03:00
Происшествия

Северная Венеция поплыла: Внезапный ливень затопил юг и центр Петербурга, заливает станции метро

Горожане добираются до дома по колено в воде [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Ливень затопил несколько районов ПетербургаЛивень затопил несколько районов ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Санкт-Петербург не зря носит неофициальное имя – Северная Венеция. Внезапный ливень, обрушившийся на город днем, 8 августа, мгновенно затопил несколько районов, превратив улицы города на Неве в бурные реки. Горожане жалуются, что им приходится промокать по колено, чтобы добраться пешком до дома. Автомобили и вовсе превратились в подводные лодки.

Потоп на Автово.

Ливень нагрянул в Адмиралтейском, Петроградском, Центральном, Невском, Красносельском, Московском и некоторых других районах города. Обилие осадков оказалось таким большим, что ливневки снова не справились, и вода быстро заполонила дороги и начала выходить из берегов-поребриков.

- На Дыбенко льет, гроза и молния, - доложили погодную обстановку местные жители.

Потоп во дворе на Авангардной улице Фото: СОЦСЕТИ

Потоп во дворе на Авангардной улицеФото: СОЦСЕТИ

Первыми тревогу забили жители Красносельского района. Больше всего пострадали улица Партизана Германа, где затопило не только дороги, но и супермаркет, а также Авангардная улица, где от проезжающих машин образуются большие волны. В ТЦ Невский и вовсе потоп: посетители эвакуируются, так как частично обрушился потолок и сверху хлещет "фонтан".

Потоп в ТЦ Невский: из-за дождя с потолка льет вода .

На Театральной площади вокруг Мариинского театра тоже появилось несколько новых рек. Автомобили, проезжая по дорогам, выглядят словно моторные лодки, пытающиеся прорваться к суше во время шторма.

На "Техноложке" люди застряли из-за потопа Фото: СОЦСЕТИ

На "Техноложке" люди застряли из-за потопаФото: СОЦСЕТИ

Под воду ушел район вокруг метро «Технологический институт», Витебский проспект, Новочеркасский, а на проспекте Обуховской Обороны и вовсе образовались подземные гейзеры, бьющие из канализации.

При этом север Петербурга тучи обошли. На несчастной Парашютной, которую за текущее лето затапливало много раз, ни капли.

Ливень в Санкт-Петербурге 8 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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