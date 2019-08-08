2019-08-08T20:11:29+03:00
Звезды

Москва в Ленинграде: Путеводитель по местам съемок фильма «Собачье сердце»

«Комсомолка» прошлась по улицам Петербурга, которые «сыграли» столицу в экранизации повести Булгакова «Собачье сердце»
Полина ЖУКОВА
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Действие "Собачьего сердца" происходит в Москве, а фильм снимали в Ленинграде. Фото: кадр из фильма.Действие "Собачьего сердца" происходит в Москве, а фильм снимали в Ленинграде. Фото: кадр из фильма.
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Фильм «Собачье сердце» давно стал настоящей классикой советского кино. Черно-белая экранизация повести Михаила Булгакова вышла в свет в 1988 году. Снимали ее на «Ленфильме». И, как известно, булгаковскую Москву 1920-х в картине «сыграл» Ленинград. Так, с легкой руки режиссера Владимира Бортко колорит столичных улиц времен НЭПа безупречно передали виды города на Неве. «Комсомолка» решила пройтись по местам съемок «Собачьего сердца» и сравнить их с кадрами из двухсерийного фильма.

Апраксин двор. Фото: кадр из фильма.

Апраксин двор. Фото: кадр из фильма.

В самом начале фильма можно разглядеть Апраксин двор. Узнать это место по экранизации не так легко – «Апрашка» сильно изменилась с тех пор. Заросла рыночными палатками и цветными вывесками.

"Апрашка" сегодня выглядит так. Фото: Олег ЗОЛОТО

"Апрашка" сегодня выглядит так.Фото: Олег ЗОЛОТО

В первых кадрах «Собачьего сердца» вьюга завывает на улицах города. Голодный и замерзший, с ошпаренным кипятком боком, по ним скитается бездомный пес Шарик. И в заснеженной Москве петербуржцы узнают Дегтярный переулок, 7. Даже несмотря на то, что исторические здания после реконструкции «подросли» - добавилось этажей. И от трамвайных путей там и след простыл.

Дегтярный переулок. Фото: кадр из фильма.

Дегтярный переулок. Фото: кадр из фильма.

В Дегтярном переулке стоят исторические дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Дегтярном переулке стоят исторические дома.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ближе к ночи пес прячется в подворотне. Оттуда он видит петербургское здание Ямского рынка на Боровой улице, 3. В фильме оно «сыграло» кооперативный магазин Центрохоза. Именно у него происходит судьбоносная встреча Шарика с профессором Преображенским.

Боровая улица. Фото: кадр из фильма.

Боровая улица. Фото: кадр из фильма.

Выходя из кооператива, Филипп Филиппович держит сверток с «особенной краковской» колбасой. И заметив бездомного пса, угощает его.

Боровая улица в Петербурге "сыграла" в фильме московскую. Фото: Олег ЗОЛОТО

Боровая улица в Петербурге "сыграла" в фильме московскую.Фото: Олег ЗОЛОТО

Боровая улица. Фото: кадр из фильма.

Боровая улица. Фото: кадр из фильма.

Московский «Калабуховский дом» в Обуховом переулке, где жил у Булгакова профессор Преображенский, предстает в фильме на Моховой, 27-29. Это, пожалуй, самое известное место съемок «Собачьего сердца» в Петербурге. Во дворе этого дома в ноябре 2018 появился памятник героям повести – в честь 30-летия фильма.

Моховая улица. Фото: кадр из фильма.

Моховая улица. Фото: кадр из фильма.

Дом на Моховой - место съемок "Собачьего сердца". Фото: Олег ЗОЛОТО

Дом на Моховой - место съемок "Собачьего сердца".Фото: Олег ЗОЛОТО

Исторический дом сохранил не только художественную кованую ограду, но и узнаваемое украшение у парадной.

Моховая улица. Фото: кадр из фильма.

Моховая улица. Фото: кадр из фильма.

Эта парадная помнит, как проходили съемки фильма. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эта парадная помнит, как проходили съемки фильма.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Основным местом действия в фильме стала сама квартира Филиппа Филипповича. Квартира это ненастоящая – ее интерьеры создали на «Ленфильме». Некоторые сцены снимали также во дворах-колодцах на Лиговском проспекте, на Инженерной улице, улице Рылеева, Обводном канале и рядом с Преображенским собором.

Преображенский собор. Фото: кадр из фильма.

Преображенский собор. Фото: кадр из фильма.

НА ЗАМЕТКУ

Повесть Булгакова «Собачье сердце» была написана в 1925 году. Однако была издана лишь в 1976 году – через 36 лет после смерти писателя – да и то заграницей. Произведения Булгакова были запрещены к печати – политическая сатира, высмеивание новой власти стали причиной жесткой цензуры и травли писателя. В Советском союзе «Собачье сердце» опубликовали лишь в 1987 году. И спустя год вышла экранизация повести Владимира Бортко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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