2019-08-11T21:50:19+03:00
Общество

«Его фактически выгнали»: Игумена Фотия, травмировавшего малыша во время крещения, отстранили от службы

Епископ Гатчинской епархии Митрофан опечален увиденным видео, он пригласит родителей годовалого ребенка к себе, чтобы принести им извинения [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Крещение ребенка обернулось скандалом Фото: кадр из видеоКрещение ребенка обернулось скандалом Фото: кадр из видео
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Поведение Игумена Фотия во время крещение годовалого малыша в Мариенбургской церкви возмутило не только обывателей, но и представителей Гатчинской епархии. Священник во время таинства начал применять силу, чтобы провести обряд. Мать, услышав истошные крики своего младенца, подбежала к игумену, чтобы забрать малыша. Но священнослужитель силой продолжал церемонию. В итоге он травмировал ребенка. У ребенка телесные повреждения, ссадины и ушибы.

- Священнослужитель сказал матери после крещения, что это произошло потому, что они якобы не знают молитв, - рассказала "КП-Петербург" подруга матери ребенка, опубликовавшая шокирующее видео, Виктория. - Никаких извинений он не принес. Мерзкие кадры, от которых я лично рыдаю! У меня не хватает слов, я в бешенстве, я в растерянности.

Жестокое крещение ребенка в Ленобласти.

Видео не оставило равнодушными и представителей самой Гатчинской епархии.

- Епископ Митрофан расстроен этим видео, - пояснили в Гатчинской епархии. - Почти возмущен. Завтра выйдет указ об отстранении игумена от служения. Это достаточно серьезное наказание. Он будет выведен за штат. Практически он выгнан из епархии. Наказание суровое. Владыка Митрофан пригласил родителей младенца, чтобы принести им извинения.

Инцидент уже прокомментировали и в Санкт-Петербугской митрополии.

- Это случай вопиющий. Никто защищать этого человека не будет. Это все очень печально, - пояснила "КП-Петербург" руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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