«Йода нет, но вы держитесь»: Украинские тролли посеяли панику в Архангельске фейком о радиации после взрыва на военном объекте

В Архангельской области после ЧП на военном полигоне, где взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка от ракеты, продолжается паника среди населения. Сразу же после взрыва в соцсетях началась истерия из-за новости о кратковременном скачке радиации. Хотя Минобороны РФ и МЧС отрицали повышенного уровня излучения, горожане стали распускать слухи о том, что дозиметры предупреждают об опасности.

- Если взрыв ракеты был, почему радиационный фон повышался аж в 3 раза в достаточно удаленном от места взрыва Северодвинске и экстренно начали вести замеры радиации специальные службы?! Вот в чем вопрос! Что-то скрывают, в любом случае. Обычные ракеты не радиоактивны, - сомневаются жители Архангельска в социальных сетях.

Местные жители массово стали замерять радиациюФото: СОЦСЕТИ

Местные стали сообщать даже о радиоактивном облаке.

- Так куда ушло это облако радиации не понять? - подогревают слухи горожане. - И где оно осядет? Заражение однозначно произошло в атмосфере, воде! Власти молчат, как всегда, все отлично.

Паника началась и в соседнем Северодвинске, который ближе всего находится к месту взрыва.

- Вчерашний день долго буду помнить, точнее свои чувства. Гнала в Северодвинск со слезами и дозиметром в зубах, думала о родных, о дочери, об отце, о том, как дальше, куда, что привычная жизнь закончилась. До сих пор не могу поверить, что все хорошо, что большинство сообщений оказалось фейком. Никогда в жизни не хочу увидеть другие показатели, - призналась жительница Северодвинска Екатерина, приложив фото дозиметра с обычными показателям фона радиации.

Массовая истерия привела к тому, что в аптеках Северодвинска и Архангельска местные за один день буквально смели во всех аптеках йод. Как в таблетках, так и в жидком виде.

Превышения уровня радиации приборы не показываютФото: СОЦСЕТИ

- Вы там все с ума по сходили? - негодует одна из горожанок. - Йод скупили весь! Радиацию выдумали! Если и было бы что-то, то давно приняли меры.

В местных аптеках информацию о массовой покупке йода подтвердили "КП-Петербург" фармацевты. Паника не прекращается и на вторые сутки.

- Вчера весь йод в таблетках раскупили, - недоумевает фармацевт сети аптек Архангельска. - Сегодня утром завезли совсем немного - 10 упаковок. Не знаю, почему так мало. Может, на складах закончился. Так и эти 10 упаковок тоже с самого утра разобрали. Один человек пришел к самому открытию. Сразу купил две упаковки.

В справочной городской сети аптек Архангельска при этом сообщили, что у них на точках осталось в основном по одной упаковке таблеток йода. Правда, сейчас истерия пошла на спад.

- Вчера раскупили весь йод, - подтверждает продавец другой аптеки. - Сегодня уже завезли. 91 рубль за пачку.

ЧП в Нёноксе 08.08.19г..

В соседнем Северодвинске, к слову, ситуация такая же.

- Есть только детские таблетки йода, - пояснили в аптеке Северодвинска. - Взрослый весь вчера раскупили. Но вы можете купить детский, его по две таблетки надо пить.

В другой аптеке Северодвинска сообщили, что за один день у них раскупили весь запас йода.

- Вчера 30 штук жидкого йода купили, также таблетки раскупили - удивляется фармацевт. - Сегодня нам завезли йод, но продолжают раскупать. Уже купили шесть упаковок.

Местные жители, тем временем, сообщили о том, что панику сеют так называемые украинские тролли. В Сети даже появился ролик, в котором используются фотографии со взрывов, не имеющих отношения к ЧП на военном полигоне. На видео в трагедии обвиняют российские власти, которые якобы замалчивают уровень радиации. Но эти слухи развенчали сами местные жители, которые замерили радиацию возле Белого моря, где и произошла трагедия.

- Я веду прямую трансляцию из Северодвинска, - записал местный житель видео. - Украинские сайты распространяют информацию о превышенном уровне радиации. Я в 15 километрах от Ненокса, это край города Северодвинска. Вы видите на дозиметре показания радиации. Мы с вами видим, что уровень в норме.

В администрации губернатора Архангельской области "КП" сообщили, что причин для беспокойства нет.

- На сегодняшний день фон радиационный в пределах нормы, - сообщил "КП-Петербург" пресс-секретарь губернатора Архангельской области Олег Ипатов. - Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не произошло.

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