2019-08-09T17:48:44+03:00
Звезды

«Свадьбы не было»: Мать Насти Ивлеевой прокомментировала отношения дочери с Элджеем

В Сети появилась информация, что звездная пара уже давно тайно расписалась
Роман ЛЯЛИН
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Настя Ивлеева и Элджей не скрывают свой романНастя Ивлеева и Элджей не скрывают свой романФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Телеведущая и блогер Настя Ивлеева не очень любит распространяться о своей личной жизни. Ведущая программы "Орел и решка" хоть и публичная личность, но информацию о своей семье держит под секретом. Например, Настя никогда не рассказывала никому о своем тяжелом детстве. Красавицу мать воспитывала в одиночку. Когда Ивлеева была совсем маленькой, Наталья Анатольевна с самого утра трудилась в колхозе дояркой. В это время сама Настя присматривала за младшим братом.

СКАЗАНО. Мать Насти Ивлеевой - о замужестве дочери

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О своей жизни личной жизни Настя рассказывает чуть чаще. Например, певец Арсений Бородин недавно вспоминал о своей бывшей девушке в интервью "КП". Настя сразу же на это отреагировала постом: "Когда бывший рассказал о тебе. Пойду поржу". При этом своих нынешних отношений девушка не скрывает. О ее романе с рэпером Элджеем известно уже давно. Об этом сама Ивлеева рассказывала в интервью. Но о своих планах узаконить отношения с возлюбленным Настя молчит. Хотя поклонники уже не раз спрашивали ее об этом в комментариях.

Настя Ивлеева с мамой Фото: СОЦСЕТИ

Настя Ивлеева с мамойФото: СОЦСЕТИ

И сейчас в некоторых СМИ появилась информация, что пара все-таки тайно сыграла свадьбу.

- В общем, Ивлеева уже давно замужем, - сообщают в соцсетях. - Когда у Алексея был концерт в Новосибирске, он прилетел с ней сюда. После концерта они ходили в ресторан с его родителями, там и объявили всем.

Чтобы развеять все слухи "КП-Петербург" позвонила матери Насти с вопросом о свадьбе.

- Нет никакой свадьбы не было, - без раздумий ответила Ирина Анатольевна.

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Родители Насти Ивлеевой опровергли ее свадьбу с Элджеем
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- Значит, Настя не замужем, - на всякий случай уточнили мы.

- Я же конкретно сказала, - без сомнений повторила мама Насти.

Не подтвердили новость о свадьбе "КП" и близкие подруги Насти.

- У меня нет такой информации, - удивилась одна из приятельниц Ивлеевой.

К слову, слухи о свадьбе Насти и Элджея стали циркулировать на фоне появления на безымянном пальце правой руки Ивлеевой кольца, которое отдаленно напоминаем помолвочное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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