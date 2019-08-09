2019-08-09T17:55:05+03:00
Общество

Мир технологий будущего: Гид по фестивалю Science Fest 2019 в Санкт-Петербурге

Рассказываем, на каких площадках 17 и 18 августа пройдет масштабное научное мероприятие
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Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.
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Ежегодный научный фестиваль Science Fest пройдет в Санкт-Петербурге 17 и 18 августа. В этом году программа фестиваля рассчитана на пять площадок. Это креативное пространство «Люмьер-Холл», Анненкирхе, Планетарий №1, Yota lab и Музей РЖД. В течение двух дней здесь молодые ученые, разработчики, инженеры, дизайнеры, предприниматели и увлеченные новейшими технологиями будут обмениваться научными знаниями и опытом.

Организаторы продумали насыщенную образовательную и развлекательную программу: 52 спикера выступят с лекциями, 15 арт-перфомансов представят современные медиа-художники, инсталляции art&science, космические экспозиции, а также полнокупольное шоу в крупнейшем планетарии мира ждут посетителей фестиваля.

Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

Среди хэдлайнеров фестиваля заявлены: Вивиана Фафоне (доцент кафедры астрономии и астрофизики Римского университета Tor Vergata), Марика Бранкези (член коллаборации «Дева» и президент комиссии Гравитационно-волновой астрофизики Международного астрономического союза), Ян Хармс (доцент в Научном институте Гран Сассо), Томас Краупе (директор гамбургского планетария) и Пьер Жинер (художник, куратор, сценограф), Александр Крайнов (руководитель службы компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта Яндекса) и Ирина Шрайбер (ученый, действующий член международных коллабораций CDF и CMS).

Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

С наступлением вечера программа продолжится вечеринкой и выступлением музыкантов. А на стенах Планетарий №1, превращенного в гигантский виртуальный танцпол, благодаря медиа арт-перформансу «I DANCE», всю ночь напролет под ритм смешанной музыки будут танцевать супергерои, каваи и другие персонажи современной культуры. «I DANCE» - технология, разработанная на Международном фестивале моды в Йере, которая позволяет анимировать и ставить хореографию кумирам современной моды и поп-культуры, превращая их в танцующий 3D-объект. Впервые этот перформанс будет траслироваться на купол планетария.

Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

Отдельный блок фестиваля будет посвящен Fashion Tech. Это новыи формат образовательного мероприятия, которыи призван создать качественную платформу для взаимодеи ствия fashion и tech индустрии . Лучшие спикеры и представители компании представят успешные кеи сы с целью поиска нового видения для развития инноваций в сфере моды. В рамках Fashion Tech объединятся креативные идеи и технологии: AR/VR технологии для рынка одежды; 3D печать обуви и одежды; искусственный интеллект в fashion индустрии, виртуальные примерочные и абсолютно новый формат fashion показов.

- Ежегодно мы проводим фестиваль Science Fest для развития и популяризации науки, - рассказывает основатель Science Fest Евгений Гудов. - Для нас основной целью этого проекта является возможность создать площадку для обмена опытом, знаниями и идеями в сфере науки и новых технологий среди участников, вдохновить и удивить гостей фестиваля, которые смогут здесь познакомиться с передовыми исследованиями и разработками, получить уникальные знания от экспертов различных областей научного мира, познакомиться с единомышленниками и просто интересно и с пользой провести время.

Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

Программа и гид по фестивалю:

В программе Science Fest 2019 выступления более 70 российских и зарубежных спикеров, 15 арт-перфомансов современных медиа-художников, 2000 кв.м. art&science инсталляций, полнокупольное шоу в крупнейшем планетарии мира, танцы огромных промышленных роботов, а также выставочные зоны с различными современными разработками в областях робототехники, искусственного интеллекта, fashion-tech и промышленного дизайна.

Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

Планетарий №1

Оба дня фестиваля гости Science Fest 2019 смогут посетить сеансы Планетарий №1 с 12:00 до 19:00.

17 августа в 20:00 Томас Краупе, директор гамбургского планетария, выступит с лекцией «Новая бесконечность: где искусство встречает науку», а в 23:00 французский художник Пьер Жинер представит медиа арт-перформанс «I DANCE» на куполе планетария.

18 августа в 20:00 гостей фестиваля ждет выступление Ирины Шрайбер «Как мы искали частицу Бога. Барон Хиггса и происхождение массы», а после полнокупольное шоу «ЭПИЗОД».

Yotalab

На площадке Yotalab сосредоточатся выступления российских ученых и экспертов, таких как Андрей Макашев (Бимедицинский центр), Мария Лопухина, Александр Сычев (эксперт Сколково), Валерий Платонов (EdCrunch Award), Илья Котов (НАСТЭК), Ольга Мегерская (Яндекс. Толока) и художника Ильдара Якубова, а также пройдет воркшоп продюсера ааудиовизуальных перформансов и экспериментальной музыки Лисандро Сабио «Фрактальная связь / 3D геометрия и фракталы в искусстве и дизайне».

Люмьер-Холл

Ученые и художники из Италии, Франции, Голландии, Германии и России будут обмениваться научными знаниями и проводить яркие перформансы на площадке Люмьер-Холла. С лекциями выступят Вивиана Фафоне (доцент кафедры астрономии и астрофизики Римского университета Tor Vergata), Марика Бранкези (член коллаборации «Дева» и президент комиссии Гравитационно-волновой астрофизики Международного астрономического союза), Ян Хармс (доцент в Научном институте Гран Сассо), Олоф Ван Винден (директор TodaysAr), Александр Крайнов (руководитель службы компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта Яндекса) и Александр Храмов (член экспертного совета Российского научного фонда). Здесь же пройдут панельная сессия «Иискуственный интеллект или человек» и круглый стол «FashionTech».

ART-Tech-Space

Новая площадка ART-Tech-Space станет центром блока, посвященного FashionTech. Это новыи формат образовательного мероприятия, которыи призван создать качественную платформу для взаимодеи ствия fashion и tech индустрии . Лучшие спикеры и представители компании представят успешные кеи сы с целью поиска нового видения для развития инноваций в сфере моды. Среди спикеров заявлены Ваган Мартиросян (TRYFIT TECHNOLOGIES), Марина Скульская (историк моды), Арсений Уралов (Fashion Quant), Максим Матвеев (MAX FABRIQUE) и многие другие.

Музей РЖД

В Музее РЖД, помимо экспозиции музея, гости Science Fest 2019 смогут посетить лекции куратора государственного центра современного искусства Дмитрия Булатова и представителей Университета Иннополис Михаила Останина и Салимжана Гафурова.

Фестиваль Science Fest ежегодно проводится для развития и популяризации науки и современного искусства. Это площадка для обмена опытом, знаниями и идеями в сфере науки и новых технологий, а также знакомства с передовыми исследованиями и разработками различных областей научного мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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