Уроки Кондопоги: Где посмотреть деревянные церкви XV- XVIII веков под Петербургом

Строить ли новые церкви, пока не восстановлены старые?

Ровно год назад, 10 августа 2018 года, пожар в карельской Кондопоге уничтожил Успенскую церковь. Памятник заонежской деревянной архитектуры XVIII века сгорела за считанные минуты, и это стало настоящей культурной трагедией. О том, чтобы восстановить уникальную постройку, заговорили практически сразу, но в итоге госконтракт на создание проекта реконструкции культового объекта появился лишь в июне этого года. Историки вздыхают: реконструкция культового объекта, конечно, здорово, но это будет уже другая церковь, новая.

Другая карельская деревня Яндомозеро прославилась знаменитой деревянной церковью Варвары Великомученицы, построенной в 1656 году. Она считалась памятником архитектуры федерального значения, но четыре года назад министерство культуры решило перенести церковь из нежилой деревни Яндомозеро в Типиницы, куда можно доехать на машине. Два подрядчика не смогли организовать реконструкцию, и теперь древние бревна разбросаны между деревнями (а это 8 км, - примеч. Авт.) и ждут третьего подрядчика. Бог любит Троицу.

Можно еще вспомнить печальные истории, произошедшие с деревянным зодчеством Русского Севера, но лучше присмотреться к тому, что ближе. В Подпорожском районе Ленинградской области сохранились деревянные церкви и часовни XV- XVIII веков, и это отличный повод отправиться в вепсский край в ближайшее время. Дорога из Петербурга идет по трассе «Кола», а затем поворачивает у Лодейного поля в Подпорожье. Мы же поможем вам обратить внимание на главные достопримечательности.

Деревня Гоморовичи

Часовня святителя Николая Чудотворца была построена в XVIII веке в деревне Плотично. Она стояла на берегу реки Свирь, но из-за поднятия уровня воды часто подтоплялась. В 2009 году ее перенесли в деревню Гоморовичи в 10 километрах от родного места.

Часовня святителя Николая Чудотворца в деревне Плотично.Фото: Надежда ДРОЗДОВА

Сейчас часовня Николая Чудотворца выглядит ухоженно и уютно: вокруг растет иван-чай, а внутри – иконы, свечи. Но главное – желающие могут зайти внутрь часовни, на двери нет замка. Открытость – это то, что всегда ценится в православии.

Деревня Согиницы

Церковь святителя Николая основали в 1696 году. Ее возвели на берегу реки Важинки, притоке Свири, где шел торговый путь из Великого Новгорода. Церковь является шатровым храмом прионежской школы. Но ее внешний облик не дает уверенности в прочности. Первое, что бросается в глаза – отсутствует крест на шатре.

Церковь святителя Николая на берегу реки Важинки.Фото: Надежда ДРОЗДОВА

Несколько лет назад церковь хотели перевезти в популярную среди любителей русской старины деревню Верхние Мандроги, но жители деревни выступили против. К тому же возле храма находится кладбище, как оно без церкви?

По соседству стоит зимняя церковь Святого Ильи Пророка. Ее построили в 1864 году.

Деревня Родионово (Юксовичи)

Церковь Георгия Победоносца возвели на высоком берегу Юксовского озера в 1493 году (по другой версии – в 1540-1542 годах). Архитектор и исследователь русского деревянного зодчества Лев Даль в 1877 году писал, что церковь Великомученика Георгия Победоносца «судя по сохранившемуся в ней кресту освящена в 1493 году святым Александром Свирским при царе Василии Тёмном».

Церковь Георгия Победоносца возвели на берегу Юксовского озера.Фото: Надежда ДРОЗДОВА

Церковь Святого Георгия – самая древняя из сохранившихся в России на месте своей постройки церковь. Другие храмы и часовни перевезли в музеи под открытым небом. Еще церковь в Юксовичах попала в тройку деревянных храмов-долгожителей России.

Сейчас вокруг храма ухоженная территория. Увидеть церковь изнутри можно, если человек является специалистом в области архитектуры или попал на службу, которая проводится лишь по праздникам.

Село Щелейки

Для того чтобы попасть к церкви Дмитрия Мироточивого (Солунского), необходимо преодолеть еще одно препятствие, кроме долгой дороги – пересечь реку Свирь в поселке Вознесенье. Паромная переправа функционирует круглый год.

Церковь Дмитрия Мироточивого (Солунского).Фото: Надежда ДРОЗДОВА

Пятиглавый обонежский храм в Щелейках виден издалека. Он был построен в 1783 году на возвышенности. В 400 метров от церкви начинается песчаный берег Онежского озера. Совсем недавно храм отреставрировали, и гости села могут увидеть его во всей красе.

Название «Щелечки» происходит от древнеславянского слова «щели» – скалы. Вдоль берега Онеги протянулись отвесные скалы из вулканической горной породы черный габбро-диабаз. Ее используют для строительства дорог, в том числе и той, которая ведет в Щелейки из Вознесенья.

Деревня Гимрека

Церковь Рождества Богородицы возвели в 1659-1695 годы в деревне Гимрека. Ее относят к шатровым храмам, распространённым в Обонежье. Шатер увенчали цилиндрической шеей с главкой-луковицей и покрытые лемехом по стародавней традиции. В советское время некоторые иконы из иконостаса церкви привезли в Русский музей.

Церковь Рождества Богородицы в деревне Гимрека.Фото: Надежда ДРОЗДОВА

Богородицкий храм очень напоминает по строению Успенскую церковь в Кондопоге. С чего начали, к тому и вернулись.

Деревянное зодчество Русского Севера сохранилось среди болот, рек и лесов в своём первозданном виде. Церкви и часовни стоят в удалённых от города деревнях, куда сложно проехать, и поэтому остаются непопулярными у туристов и паломников.

В отличие от каменных храмов, деревянные церкви подвержены большему числу опасностей: осадки, затопление, пожар, грозовые молнии, ветер могут уничтожить постройки допетровской эпохи и более поздние сооружения. Поэтому и памятники федерального значения, и обычные деревянные церквушки без высокого статуса, но с историей должны быть под опекой государства и волонтёрских объединений.

Война не закончена, пока не захоронен последний солдат. В религиозно-культурной жизни важно задавать себе вопрос: нужно ли строить церкви, пока не восстановлены старые?

Церковь была местной достопримечательностью Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

Кажется, что они запросто переживут нас, но год назад Кондопога показало обратное. Прошел год с трагедии, но не все уроки выучены до сих пор.

Подготовила Надежда ДРОЗДОВА