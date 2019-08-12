Эксперты – о трагедии под Архангельском: «Взрыв мог быть не в воде и не в воздухе»

С взрыва на морском полигоне близ поселка Ненокса в Архангельской области прошло четыре дня. Сегодня, 12 августа, в Сарове похоронили пятерых сотрудников «Росатома», за жизни еще троих борются врачи.

Официально, авария произошла во время испытаний жидкостной реактивной установки. При этом с 11:30 до 12:30 8 августа датчики, расположенные за 30 километров от полигона, в Северодвинске, зафиксировали всплеск радиационного фона в два раза. Об этом сообщали и местные власти, и специалисты, курирующие систему контроля. Правда, позже заявление с сайта администрации Северодвинска пропало. 10 августа ГУ МЧС по Архангельской области сообщило, что радиационный фон в норме.

230 квадратных километров Белого моря на месяц закрыли для судоходства по требованию военных. Официально, рядом с полигоном безопасно. В аптеках Архангельской области раскупили йод.

АВАРИЯ НА СТАРТЕ

– Мы точно знаем лишь то, что был взрыв, что погибли люди и что произошел радиоактивный выброс в окружающую среду, – рассуждает физик-ядерщик, независимый эксперт по атомной энергетике, представляющий международную организацию «Беллона», Андрей Ожаровский. – К сожалению, информацию о составе и объеме выброшенных радионуклидов не предоставляют. Что именно взорвалось, я не знаю, более того, уважаю право военных хранить тайну. Не так важно, взорвался ли там летающий реактор на крылатой ракете, изотопный источник или еще какое-то дико секретное приспособление. Но что попало в окружающую среду – эта информация представляет общественный интерес. Скрывать ее просто незаконно.

Заявления официальных лиц противоречивы. Сначала сообщалось о радиоизотопном источнике. Затем заверили, что в окружающую среду попали только короткоживущие радионуклиды (но эту версию Ожаровский называет фантастической).

– Они образуются только в реакторах, а в радиоизотопных источника «коротышек» быть не может: только средне– и долгоживущие, – обращает внимание специалист. – Если взорвался реактор для крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, короткоживущих радионуклидов быть не должно. Зато должен быть высокообогащенный уран. Такой реактор мог разлететься на куски на старте – а стартует ракета на жидкостном двигателе, как и обычная. Его и могли испытывать. Другой сценарий – испытание обычной неядерной ракеты с жидкостным двигателем, но запускать ее могли с атомной подлодки. Авария на старте могла повредить реактор подлодки. В таком случае в окружающую среду выйдет весь набор радионуклидов, как это было в Чернобыле.

НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Превышение радиационного фона в два раза ясности в картину не вносит. Дело в том, что автоматические станции измеряют только гамма-фон: это индикатор ЧП. Но было ли бета– и альфа-излучение, неизвестно.

– А вот тот факт, что станции Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Скандинавии зафиксировали сейсмическую активность в день взрыва, вселяет серьезное беспокойство, – подчеркивает эксперт. – Значит, взрывы были настолько сильными, что это уже не ракета в воздухе или даже не взрыв в воде. Возможно, от нас скрывают что-то еще более серьезное, чем то, что мы представляем.

Очевидно, радиоактивные вещества попали в воду. А значит, радиацию станет накапливать в себе рыба и водоросли, которые добывают в Белом море.

– В продуктах, приправленных радионуклидами, ничего хорошего нет, – отмечает Ожаровский. – После Фукусимы многие страны запретили импорт рыбы и морской капусты, которые добывают там в прибрежной зоне. Возможно, достаточно будет прекратить рыболовство в опасной зоне Белого моря на полгода. Но если взорвался реактор с высокообогащенным ураном, то не хватит и четырех миллиардов лет.

Чтобы оценить последствия и понять, нужно ли жителям региона и их соседям сметать йод с прилавков, важна информация об изотопном составе и объеме выбросов.

– Даже если там ничего страшного, по-человечески ситуация требует не голословных заявлений чиновников, а публикации регистра радиоактивных веществ с объемами выбросов, – поясняет эксперт. – Это очень просто.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Игорь ГОЛУТВИН, доктор физико-математических наук, член Академии инженерных наук России, член РАЕН:

– Мне неизвестно, что произошло в Сарове, но, думаю, нужно верить всему, что пишут. В таком серьезном деле никто ничего скрывать не станет. Что касается 200 квадратных километров закрытой зоны – примерно такой она там была всегда. Превышение радиационного фона в два раза на час – это немного, это ерунда.

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