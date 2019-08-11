«Они боролись до конца и ушли героями»: Семьям сотрудников Росатома, погибших при взрыве реактивного двигателя, выплатят 120 окладов

В корпорации «Росатом» разбираются в причинах взрыва реактивного двигателя на военном морском полигоне под Архангельском. Во время испытаний жидкостной реактивной установки погибли пять сотрудников Саровского ядерного центра, еще трое получили ранения. После трагедии в Сарове объявлен двухдневный траур.

БЫЛИ ЭЛИТОЙ СРЕДИ ИСПЫТАТЕЛЕЙ

- Взрыв унес жизни пяти наших товарищей, трое находятся больнице, у них травмы средней тяжести, в основном это переломы, - сообщил директор Российского Федерального ядерного центра Валентин Костюков. – Некоторым из пострадавших были операции, их жизни вне опасности. Гибель - это горькая утрата для всего института, для предприятия «Росатом». Испытатели, связанные с этим видом деятельности, являются национальными героями. Мы всегда считали их элитой ядерного центра. Через их руки проходят все идеи и изделия. И они их испытывают в самых невероятных условиях. Я выражаю соболезнования семьям погибших, нашим коллегам.

В Росатоме уже обнародовали список погибших сотрудников. Это разработчик Алексей Вьюшин, ведущий инженер Евгений Коротаев, начальник научно-испытательной группы Вячеслав Липшев, инженер по испытаниям Сергей Пичугин и заместитель начальника научно-испытательного отделения Владислав Яновский.

Директор ядерного центра пообещал помочь семьям погибших сотрудников Фото: Росатом

- Мы встретились с их семьями, поговорили с ними, - пояснил Валентин Костюков. - Мы сделаем все, чтобы оставалась память об этих людях, чтобы жизнь их семей велась в нормальном человеческом режиме. Работа, которая была проведена в Белом море, мы готовились к ней серьезно - около года, провели аттестацию людей, серьезный инструктаж, сделали оборудование. Казалось, все должно быть реализовано. Но, к сожалению, ситуация пошла по нештатному варианту. Сейчас работает госкомиссия по расследованию причин.

ПОГИБШИМ ПОСТАВЯТ ПАМЯТНИК

Погибшие во время взрыва ракетного двигателя сотрудники Росатома представлены к госнаградам.

- Мы окажем помощь семья погибших сотрудников, - добавил Костюков. – Это и единовременная выплата, которая полагается в случае гибели работника. Она составляет в районе 120 минимальных окладов по уровню должности погибшего работника. Также до совершеннолетия детей этих работников, семья будет выплачиваться средний доход х погибших родственников. Мы рассматриваем вопросы реабилитации пострадавших коллег. Это будет за счет федерального ядерного центра. Но одними материальными вопросами не решишь боль утраты.

Росатом уже представил в администрацию президента России документы на награждение погибших сотрудников.

- Также вместе с администрацией горда мы приняли решение, что через год торжественно откроем памятник испытателям, - вздохнул Валентин Костюков. - Хочу от себя лично высказать соболезнования родным и близким. И отметить, что эти товарищи настоящие герои современной России.

Валентин Костюков уточнил, что погибшие сотрудники уже неоднократно участвовали в похожих работах. И всегда у них был «положительный результат».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/725356" frameborder="0"></iframe> РФЯЦ подтвердил гибель своих сотрудников на полигоне под Архангельском.

- Но сегодня это цепь трагический случайностей, неопределенностей, которые выявились, - пояснил Костюков. - Хотя по предварительному анализу мы видели и чувствовали, что они боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, им это не удалось. Каждый день и каждый час в институте идут испытания. Больно, что нам не удалось все предусмотреть.

ЭТОТ СЦЕНАРИЙ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО СПРОГНОЗИРОВАТЬ

Заместитель научного руководителя Федерального ядерного центра, член-корреспондент РАН Александр Чернышев, тем временем, уточнил, что спрогнозировать аварию было невозможно. При этом он подтвердил повешение уровня радиации.

- С самых первых дней нашего ядерного центра был организован полный цикл работ от теории до испытаний, - поделился Александр Чернышев. – Испытания - это необходимый элемент создания новой техники. Основы безопасности – для нас это просто не школа, а культура работ. В любом документе есть раздел - обеспечение безопасности и сценарий аварийной ситуации. То, что произошло, это безусловно непрогнозируемый сценарий. Наши бригаду установили, что радиационное повышение фона было в два раза. И длилось не более часа, никаких остаточных радиоактивных загрязнение не зарегистрировано.

На полигоне в Архангельской области "Росатом" испытывал новые технологииФото: Олег ЗОЛОТО

Погибшие сотрудники Росатома, по словам научного руководителя Российского федерального ядерного центра Вячеслав Соловьев, занимались разработкой источников тепловой и электрической энергии.

- У нас целый ряд проектов в интересах гражданских отраслей промышленности, - добавил Вячеслав Соловьев. - Одно из направлений - это создание источников энергии тепловой и электрической с использованием радиоактивных материалов, в том числе и делящихся, радиоизотопных материалов. Такими разработками центр занимается с 1952 года. Это направление работ является актуальным и важным. Эти источники необходимы и для космоса и для удаленных районов Арктики. Эта трагедия - роковое стечение обстоятельств, которое случилась при испытаниях.

Похороны погибших сотрудников пройдут 12 августа.

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