2019-08-13T16:43:09+03:00
Досуг

На берегу Финского залива состоится первый СерфПикник

Мероприятие пройдет 17 и 18 августа
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В городе Сосновый бор пройдёт первый фестиваль водных видов спорта и уличной еды СёрфПикникВ городе Сосновый бор пройдёт первый фестиваль водных видов спорта и уличной еды СёрфПикник
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СерфПикник – это первый в своем роде городской фестиваль экстремальных водных видов спорта и уличной еды. Точкой притяжения станет уникальная территория пляжа в Сосновом Бору, где смогут собраться профессионалы и любители, а также те, кто предпочитает активный отдых на природе и ищет развлечения для всей семьи.

Программа фестиваля будет насыщенной и главное - доступной для всех желающих. Помимо внушительного количества фуд-проектов из разных уголков России (Санкт-Петербург, Москва и Калининград), где соберутся передовые представители уличной гастрономии, гостям представиться возможность посетить лектории и открытые мастер-классы, на которых профессионалы индустрии поделятся своим опытом.

Всех гостей ждет множество интерактивных мероприятий, розыгрыши призов, музыка и танцы на белоснежном пляже.

Всех гостей ждет множество интерактивных мероприятий, розыгрыши призов, музыка и танцы на белоснежном пляже.

В рамках фестиваля пройдут соревнования и мастер-классы на кайтах, серфах и сапах.

Атмосферу праздника и настроение создадут ритмы от DJ Feel и зажигательная музыка в исполнении джазового коллектива Sweet Hot Jazz Band.

Всех гостей ждет множество интерактивных мероприятий, розыгрыши призов, музыка и танцы на белоснежном пляже.

Место проведения: Ленинградская область, город Сосновый Бор, серфстанция Wind Hunters Station.

Начало мероприятия: 17 и 18 августа в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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