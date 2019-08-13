Член «Бессмертного Ленинграда» посоветовала посадить на голодный паек Ольгу Бузову, назвавшую себя блокадницей

Ольга Бузова, сама того не понимая, попала в очередной скандал. Внимание россиян привлекло очередное видео теледивы в ее социальных сетях. На кадрах полуголая телеведущая облизывает тарелку после обеда. За кадром голос начинает комментировать: "Вот она - настоящая Бузова". Тут Ольга замечает (или делает вид, что только замечает), что ее снимают на камеры и начинает заливаться смехом, отвечая: "Ну, вкусно мне", после чего добавляет - "Я блокадница!".

Такое заявление сразу же вызвало шквал критики в социальных сетях. Не остались в стороне и сами жители блокадного Ленинграда.

buzova86 Голодная Бузова вылизывает тарелку

- Такое поведение доказывает, что человек недалекого ума, - пояснила "КП-Петербург" член общественного движения "Бессмертный Ленинград" Ирина Зимнева. - Она не понимает, что такое голод. Ей бы хотя бы месяц посидеть на голодном пайке - на 125 граммах хлеба и больше никакой еды. И не давать ей нормально хлеба, который сейчас, а давать тот, который мы ели. Тогда бы она могла судить. Это недостаток воспитания ее родителей. Они, видимо, не приучили ее, что нужно с уважением относиться к истории своей страны.

Тем не менее, Ирина Зимнева призвала не трогать Ольгу после ее заявления.

- Грубо сейчас скажу, - вздыхает Зимнева. - Но, как говорится, не наступай в говно - не запачкаешься. Отношение к ней такое, не как к человеку, а как тому, во что не хочется вляпаться. Другие блокадники никак не отреагировали на ее заявление. Думаю, что они просто этого не видели. Мне никто пока не звонил.

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