2019-08-13T17:40:17+03:00
Звезды

Член «Бессмертного Ленинграда» посоветовала посадить на голодный паек Ольгу Бузову, назвавшую себя блокадницей

Общественность шокирована очередным заявлением певицы
Анна СВЕТЛАКОВА
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Ольга Бузова назвала себя блокадницей Фото: InstagramОльга Бузова назвала себя блокадницей Фото: Instagram
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Ольга Бузова, сама того не понимая, попала в очередной скандал. Внимание россиян привлекло очередное видео теледивы в ее социальных сетях. На кадрах полуголая телеведущая облизывает тарелку после обеда. За кадром голос начинает комментировать: "Вот она - настоящая Бузова". Тут Ольга замечает (или делает вид, что только замечает), что ее снимают на камеры и начинает заливаться смехом, отвечая: "Ну, вкусно мне", после чего добавляет - "Я блокадница!".

Такое заявление сразу же вызвало шквал критики в социальных сетях. Не остались в стороне и сами жители блокадного Ленинграда.

buzova86buzova86
Голодная Бузова вылизывает тарелку
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- Такое поведение доказывает, что человек недалекого ума, - пояснила "КП-Петербург" член общественного движения "Бессмертный Ленинград" Ирина Зимнева. - Она не понимает, что такое голод. Ей бы хотя бы месяц посидеть на голодном пайке - на 125 граммах хлеба и больше никакой еды. И не давать ей нормально хлеба, который сейчас, а давать тот, который мы ели. Тогда бы она могла судить. Это недостаток воспитания ее родителей. Они, видимо, не приучили ее, что нужно с уважением относиться к истории своей страны.

Тем не менее, Ирина Зимнева призвала не трогать Ольгу после ее заявления.

- Грубо сейчас скажу, - вздыхает Зимнева. - Но, как говорится, не наступай в говно - не запачкаешься. Отношение к ней такое, не как к человеку, а как тому, во что не хочется вляпаться. Другие блокадники никак не отреагировали на ее заявление. Думаю, что они просто этого не видели. Мне никто пока не звонил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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