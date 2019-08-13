2019-08-13T12:37:47+03:00
Звезды

«Совсем с дуба рухнула»: Жителей Санкт-Петербурга возмутило, что Бузова назвала себя «блокадницей»

Подписчики решили, что это в это секрет стройности певицы
Лилия КОЗЛОВА
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Бузову в купальнике "застукали" вылизывающей грязную тарелкуБузову в купальнике "застукали" вылизывающей грязную тарелкуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ольга Бузова делится практически каждым моментом своей жизни. Во вторник, 13 августа, певица опубликовала видео себя в домашней обстановке, на котором можно рассмотреть Ольгу во всей своей естественной красе: полуголую, без макияжа, в очках и вылизывающую грязную тарелку. Судя по худобе инстадивы, это единственное, что она ест.

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Голодная Бузова вылизывает грязную тарелку
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- Застукали. Вообще я леди, но дома можно, - подписала опубликованное видео Ольга Бузова.

Некий мужчина за кадром, который запечатлел истинный облек кумира миллионов, прокомментировал действия девушки: «Вот она, настоящая Бузова». Ольга, чуть смущаясь, но не отрывая язык от пустой тарелки, проговорила: «Ну, если мне вкусно», а потом добавила: «Я блокадница».

И если вид вылизывающей грязную тарелку Бузовой подписчиков не особо смутил, то сравнение с блокадницей их очень возмутило.

- Совсем что ли с дуба рухнула? Ничего святого. Приравняла себя к ленинградцам военных лет, - вскипела одна из подписчиц девушки

Само действо с тарелкой тоже не очень понравилось поклонникам певицы. Многие заметили, что вылизывать грязную посуду не прилично и лучше это делать вне посторонних глаз. Да и обнаженное тело Бузовой зрителей не восхитило.

- Мне неприятно сидеть за столом полуголой. Даже если находишься у себя дома. А вылизать тарелку при своих, можно! Но выставлять всем на показ это уже уму непостижимо, - ужаснулась подписчица.

Но думать о том, что критика как-то повлияет на самооценку Бузовой, не стоит. Несмотря ни на что певица продолжает откровенно делиться самыми интимными деталями своей жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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