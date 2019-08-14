Российская модель подралась с танцорами Джениффер Лопес в Петербурге

Последнее шоу всемирного тура Дженифер Лопес, которое состоялось в Петербурге, не обошлось без скандала. Модель и журналист из Москвы Алена Хованова заявила о том, что между ней и командой певицы произошел конфликт. Девушка пожаловалась в соцсетях, что ей нанесли телесные повреждения и оттаскали за волосы.

А начиналось все очень даже романтично. Алена вместе со своим молодым человеком приехала в Санкт-Петербург на уик-энд, заселились в номер на 16-м этаже и отправилась на ужин в ресторан. Когда вернулись, обнаружили на ресепшене огромную толпу - человек 50, все с сумками и чемоданами.

pugov_ka Красивая девушка, счастливая девушка! И наоборот

- Они оказались рабочей силой Дженифер Лопес: танцоры, костюмеры, парикмахеры, - рассказывает девушка. - Весь первый этаж был заполнен этими людьми. Мы спросили, можем ли как-то подняться к своему номеру, однако нам ответили в грубой форме, мол, тебе придется подняться по лестнице, полезно для здоровья. При этом ребята из этой толпы смеялись и тыкали в нас пальцем. После попытки сесть во второй лифт, подбежал один чернокожий парень, примерно 180 метров ростом, и перекрыл нам проход рукой, выкрикивая оскорбления в нашу сторону и указывая на лестницу. Тут же его подхватила другая девушка из их компании. Я спросила "Есть какие-то проблемы?" Она засмеялась, и тут я ощутила удар по лицу. Сразу не сообразив, что случилось, я направилась к выходу, кричала, чтобы вызвали полицию и охрану, вдруг на меня напали сзади, потянули за волосы, дальше началась потасовка, и нас пришлось разнимать.

У москвички большие претензии не только к команде певицы, но и к сотрудникам гостиницы, в которой она остановилась. По ее мнению, отель "не приспособлен для приема больших групп людей, в нем отсутствует охрана, а каждый проживающий там человек или семья подвержены опасности и в случае какого-либо конфликта им никто не сможет помочь". После того, как Алена и ее молодой человек забрали вещи и переехали в другой отель, им не сразу вернули деньги, рекомендуя подождать до понедельника и урегулировать все вопросы, когда служба безопасности сможет предоставить доступ к записям видеокамер.

Пострадавшая заявила, что ее оскорбили и оттаскали за волосы в отеле. ФОТО: скрин страницы Алены Ховановой

Сейчас эти записи появились в сети, однако на кадрах не видно, кто и кого первым ударил по лицу.

Девушка собирается предать конфликт широкой огласке. Корреспонденты "Комсомольской правды" в Петербурге позвонили в отель, однако от комментариев на ресепшене отказались, попросив прислать запрос, который они, возможно, рассмотрят.

Пользователи в соцсетях разделились на два лагеря.

"Помню, доводилось мне работать в прошлый ее приезд в Москву. Возле гримерки забор на километр, куча охранников по периметру. Надо слать таких див!" - пишет один из пользователей.

Другие обвинили девушку в дешевом самопиаре.

"А при чем здесь сама Дженифер? Почему ее ругаете?"

"А ничего, что певица останавливалась в другом отеле? Теперь просто модно пиариться за счет подобных сказок", - пишут другие.

Напомним, концерт Дженифер Лопес состоялся в Петербурге 11 августа. На выступление американской поп-дивы пришли почти 20 тысяч человек. Певица со сцены отблагодарила зрителей за теплый прием и поздравления с днем рождения и сказала, что это последнее шоу в ее большом гастрольном мировом туре.

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