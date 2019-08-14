2019-08-14T11:16:52+03:00
Новости компаний

Покупка «двушки» от «Лидер Групп»: уникальные условия на покупку все лето!

Цены начинаются от 3,1 млн. рублей!
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Все лето в компании «Лидер Групп» действуют уникальные условия на покупку двухкомнатных квартир. Фото предоставлено пресс-службой компании «Лидер Групп».Все лето в компании «Лидер Групп» действуют уникальные условия на покупку двухкомнатных квартир. Фото предоставлено пресс-службой компании «Лидер Групп».
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Больше ста различных планировок от 48 до 100 квадратных метров: классические и евроформата, с просторными террасами и балконами, в готовых и строящихся домах – двухкомнатные квартиры в популярных районах по специальной цене от 3,1 миллионов рублей.

Также к услугам покупателей широкие возможности выбора отделки – от «черновой» до индивидуального проекта «под ключ». Все комбинации разработаны профессиональными дизайнерами и строителями. Особое внимание уделено подбору материалов и строгому соблюдению этапов ремонтных работ. Такая отделка будет не только радовать глаз, но и поможет эффективнее использовать свободное пространство.

Двухкомнатная квартира от «Лидер Групп» – это честная «двушка» с двумя отдельными комнатами и вместительной кухней, а для поклонников евроформата предусмотрены квартиры с двумя комнатами и объединенной кухней-гостиной, которую европейцы чаще называют дневной зоной.

Выберите «двушку», которая подходит именно вам!

Цены на двухкомнатные квартиры в наших жилых комплексах:

Девяткино:

VITAMIN – 53,23 кв. м за 3,1 млн рублей

«Территория 3» – 55,12 кв. м за 3,3 млн рублей

«Территория 2» – 49,18 кв. м за 3,4 млн рублей

«Территория 1» – 50,24 кв. м за 3,7 млн рублей

«Три Кита 3» – 59,18 кв. м за 3,8 млн рублей

«Три Кита 2» – 77,61 кв. м за 5,4 млн рублей

«Три Кита 1» (дом сдан) – 64,5 кв. м за 5,2 млн рублей

Пушкинский район:

AEROCITY – 56,41 кв. м за 3,6 млн рублей

«Царский двор» (дом сдан) – 68,4 кв. м за 6,4 млн рублей

Приморский район:

YOGA 4 – 52,89 кв. м за 4,7 млн рублей

YOGA 2 – 52,54 кв. м за 4,8 млн рублей

YOGA 3 – 52,76 кв. м за 4,8 млн рублей

«Богатырь 3» – 52,81 кв. м за 5,8 млн рублей

YOGA 1 – 55,18 кв. м за 6,4 млн рублей

«Богатырь 2» (дом сдан) – 73,7 кв. м за 9,2 млн рублей

Васильевский остров:

«Магеллан» – 54,96 кв. м за 4,9 млн рублей

«Колумб» – 52,64 кв. м за 5,1 млн рублей

«Капитан Немо» (дом сдан) – 68,8 кв. м за 8,6 млн рублей

Фрунзенский район:

«Балканы» – 58,9 кв. м за 8,2 млн рублей

Выборгский район:

LENINGRAD (дом бизнес-класса) – 73,94 кв. м за 9,2 млн рублей

Московский район:

«Небо Москвы» (дом бизнес-класса) – 80,1 кв. м за 13,6 млн рублей

* Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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