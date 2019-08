Два проекта Пятого канала стали номинантами престижной премии Content Innovation Awards 2019

"Алые паруса-2019" и проект Пятого канала "День Добрых Дел" стали номинантами престижной международной премии Content Innovation Awards 2019.

Ежегодная премия в области теле- и кино-искусств отмечает наградами компании и профессионалов, которые помогают трансформировать мировую телевизионную индустрию. На площадке конкурса лучшие производители контента демонстрируют свои лучшие проекты, обмениваются профессиональным опытом и технологиями медиа-мира. В этом году участников оценивали в 23 номинациях: лучшая анимационная детская программа, документальная серия, серия коротких форм, фирменный контент года, дебютный сериал, развлекательный формат, лучшее использование социальных медиа и другие.

Легендарное шоу «Алые паруса-2019» номинировано сразу в трех категориях: Best Musical Format, Factual TV Project of the Year, Factual Entertainment Programme of the Year. Жюри отметило праздник выпускников как одно из ярких музыкальных событий не только российского, но и международного формата.

Проект «День добрых дел» вошел в шорт-лист в номинации Representation on Screen. Здесь представлены программы, в которых затрагиваются проблемы и вопросы людей с ограниченными возможностями.

Торжественная церемония награждения победителей премии Content Innovation Awards 2019 состоится 13 октября в Каннах на церемонии, проходящей в рамках MIPCOM 2019.