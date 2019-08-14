Ярмарка «Агрорусь 2019» пройдет в «Экспофоруме» 17 -25 августа

Изначально ярмарки проводились для создания нового поселения или города, установления межродовых и народных связей. Вокруг ярмарочных площадей, на средства от торговли, строились храмы, стадионы, театры, кремль и другие культурные сооружения. Ярмарки - основной храм народной культуры, который создавал и утверждал праздничные, образовательные и деловые программы развития поселений, городов, государств и их союзов.

Ассортимент ярмарки «Агрорусь», как и положено, поражает: уникальные национальные и географические продукты – адыгейские сыры и натуральные растительные масла премиум-класса, продукция из сибирских кедров и монастырский сыр, мясные деликатесы из дичи и авторская одежда в русском стиле.

Большое внимание уделено товарам для здорового образа жизни: пищевые масла холодного отжима, мука из редких семян: росторопши, черного тмина, амаранта, кедровая.

Следуя праздничным ярмарочным традициям, «Агрорусь» ежегодно проводит Медовый конкурс и народную дегустацию: липовый, гречишный, кедровый, акациевый – вы сможете попробовать и купить любой, понравившийся вам.

Без развлечений нет и праздника – гостей ждут выступления Екатерины Шавриной и Марины Капуро, мастер-классы русских промыслов для детей и взрослых , конкурс детского рисунка.

Участников конкурса детского рисунка обязательно обрадуют призы: прогулка по рекам и каналам, автобусные экскурсии по СПб, билеты на посещение музеев СПб, кружки, флешки, билеты на фестиваль любителей и владельцев животных «МимиFEST».

Время работы концертной программы с 17.08-24.08 с 13:00-17:00, 25.08 с 12:00-16:00

18 августа в 16:00 - Марина Капуро, российская кантри-певица, заслуженная артистка России

24 августа в 15:00 - Екатерина Шаврина, советская и российская певица, исполнительница народных песен

Также в концертной программе будут принимать участие: Игорь Раин и группа «Шарман», шоу-балет «Валери», Группа «Дискодром», Группа «Симпатика», певица Любамира, Оксана Любич и другие артисты

Тем, кто традиционно проводит выходные дни на даче можно будет приобрести саженцы, цветы, компактную медицинскую технику. Или уникальный шоколад для баловства любимых внуков.

Приходите с семьей, вход свободный.

Режим работы с 10 до 19.00

Петербургское шоссе, д. 64/1, Экспофорум, павильон G

Бесплатные автобусы от ст.м. «Московская». Подробное расписание

Более подробная информация о Ярмарке

Телефон для справок + 7 (812) 240 -40 40