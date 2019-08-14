2019-08-14T14:56:23+03:00
Досуг

Приходи на улицу Рубинштейна и отпусти свою прошлую любовь!

Флешмоб приурочен к концерту Евы Польны на крыше Roof Fest 15 августа
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Самая популярная надпись - "Ева, я любила тебя". Это строчка из песни Польны.Самая популярная надпись - "Ева, я любила тебя". Это строчка из песни Польны.
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На улице Рубинштейна, 16 в Санкт-Петербурге в преддверии концерта Евы Польна создан арт-объект, где любой желающий сможет отпустить свое прошлое. Чтобы принять участие во флешмобе нужно просто взять маркер и оставить послание тому, чье сердце было рядом с твоим.

А уже в этот четверг, 15 августа Ева Польна споет поп-гимны на крыше Roof Fest.

Кстати, выиграть билеты на концерт Евы Польны все еще можно в официальной группе КП-Петербург Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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