Приходи на улицу Рубинштейна и отпусти свою прошлую любовь!

На улице Рубинштейна, 16 в Санкт-Петербурге в преддверии концерта Евы Польна создан арт-объект, где любой желающий сможет отпустить свое прошлое. Чтобы принять участие во флешмобе нужно просто взять маркер и оставить послание тому, чье сердце было рядом с твоим.

А уже в этот четверг, 15 августа Ева Польна споет поп-гимны на крыше Roof Fest.

Кстати, выиграть билеты на концерт Евы Польны все еще можно в официальной группе КП-Петербург Вконтакте.