2019-08-14T17:05:55+03:00
Досуг

Проведена проверка соблюдения правил интернет-голосования в номинациях XII конкурса «Доверие потребителя»

13 августа проведена проверка соблюдения правил интернет-голосования, которое идет с 14 мая
Поделиться:
В 2019 году на конкурс представлены 179 участников.В 2019 году на конкурс представлены 179 участников.
Изменить размер текста:

С самого начала пользователи активно включились в голосование за участников рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которым можно доверять.

Согласно промежуточным итогам, на обоих сайтах участникам в 11 номинациях отдано свыше 6 500 голосов. Любопытно, что самая горячая борьба разворачивается в номинациях «Строительная компания» и «Риэлторское агентство» – по общим подсчетам, здесь отдано свыше 3 000 голосов. Также активно потребители выбирают лучшие жилые комплексы в номинациях «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге» и «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области». Здесь номинанты набрали в сумме свыше 1300 голосов.

В 2019 году на конкурс представлены 179 участников – это застройщики, агентства недвижимости, банки, а также строящиеся и построенные жилые комплексы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По условиям конкурса, проголосовать за участников может любой желающий. Проголосовать за одну компанию в каждой номинации с одного ip-адреса можно лишь один раз (системное ограничение). Правила интернет-голосования достаточно строги. Поэтому периодически Оргкомитет проводит проверки соблюдения правил и фиксирует нарушения. На этот раз на сайте doveriekonkurs.ru у одного участника обнаружены накрутки с двух ip-адресов. Участнику направлено уведомительное письмо. На каждом ip-адресе оставлено по одному голосу.

Интернет-голосование в рамках XII конкурса «Доверие потребителя» идет до 30 сентября. По его итогам будут отобраны полуфиналисты, которым предстоит пройти интерактивное голосование на Ярмарке недвижимости, а затем финалистам – самый сложный этап – экспертное голосование. Многоступенчатая система оценки участников при выборе победителя предполагает проведение исследования «тайный покупатель» по оценке работы отделов продаж компаний и объезды экспертами жилых комплексов-финалистов.

В каждой из 11 номинаций в итоге окажется лишь один победитель. Лучшие, по мнению потребителей и экспертов, компании и жилые комплексы получат стеклянную статуэтку, как символ прозрачности и открытости; диплом и право использовать символ конкурса – оранжевого человечка – в рекламных целях. Финалисты награждаются дипломами.

Подобным образом организаторы Конкурса особо поддержат компании, достигшие в 2019 году наилучших результатов в цивилизованном ведении бизнеса, в выстраивании прозрачных и корректных взаимоотношений с потребителями, пользующиеся наибольшим доверием среди потенциальных покупателей жилья.

«Участие в Конкурсе поднимает дух команды, а выход в финал, тем более победа, повышают мотивацию и гордость сотрудников за свою компанию. Сложность прохождения всех процедур Конкурса вынуждает работать на результат значительную часть ее коллектива.

Интернет-голосование на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru идет по принципу: «1 номинация - 1 компания - 1 голос», – что вынуждает искать резервы привлечения новых пользователей к голосованию и среди сотрудников, и клиентов. Участие в экспертном голосовании требует от финалистов серьезной подготовки конкурсной документации, эффектной и содержательной презентации, а от выступающих – знание «предмета», умение грамотно ответить на вопросы профессионалов и достойно защитить свою компанию или проект. Здоровый азарт и желание быть лучшим идут любой компании только на пользу, – считает Юрий Грудин, председатель Оргкомитета конкурса, генеральный директор Formula City, генерального партнера «Доверие потребителя».

О конкурсе «Доверие потребителя»

Ежегодный независимый конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости учрежден в 2008 году и проводится в 12-тый раз по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – общественной некоммерческой организации, осуществляющей защиту законных прав потребителей на рынке недвижимости.

Соорганизаторы конкурса: Большой Сервер Недвижимости и НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов».

В Оргкомитет конкурса входят:

Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

СРО Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»

Союз строительных объединений и организаций

Союз строительных организаций Ленинградской области

ФГУП «Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строительный университет»

Санкт-Петербургская Палата Недвижимости

Академия Бизнес-Финанс

Конкурс проходит при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Три автобуса во Фрунзенском районе изменят маршрут на выходные
В ночь на 16 августа разведут Гренадерский мост в Петербурге
Таксист и «тип в кепке» устроили драку посреди улицы Салова
Мужа, зарезавшего жену из-за долгов по кредитам, отправили под арест
Бизнес-центр на Малом проспекте Васильевского острова тушат по повышенному номеру сложности
На Невском проспекте опять хотят установить забор
В Петербурге умер художественный руководитель кукольного «Театра сказки» Игорь Игнатьев
«Комсомолка» разыскивает раскрепощенную девушку, поразившую пассажиров петербургского метро своими танцами
Не доехали на свадьбу: По дороге в Пушкин сгорел заказной автобус
Около 2,4 миллиардов рублей из бюджета Петербурга потратят на отдых детей в лагерях
На проспекте Народного Ополчения горят павильоны с автотоварами
59-летний житель Луги после ссоры застрелил молодого собутыльника
Камеры видеонаблюдения установят на избирательных участках в Петербурге
Петербуржцы бьют тревогу из-за брошенного автомобиля с запертыми внутри кошками
В Приморском районе появился памятник Фаине Раневской
В Петербурге будут строже следить за грязными грузовиками со строек
У жителя Вырицы изъяли несколько винтовок, 100 патронов и килограмм наркотиков
Петербургские археологи передали хакасскому музею скифские артефакты
За полгода 2019 года 87 человек погибли под колесами поезда на территории ОЖД
Один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП под Тосно
Пенсионера подозревают в изнасиловании 11-летней девочки на даче в Ленобласти
Две «медсестры» измерили давление петербургской пенсионерке за 1,6 миллиона рублей
Пулковская обсерватория перенесет наблюдения в Крым