Проведена проверка соблюдения правил интернет-голосования в номинациях XII конкурса «Доверие потребителя»

С самого начала пользователи активно включились в голосование за участников рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которым можно доверять.

Согласно промежуточным итогам, на обоих сайтах участникам в 11 номинациях отдано свыше 6 500 голосов. Любопытно, что самая горячая борьба разворачивается в номинациях «Строительная компания» и «Риэлторское агентство» – по общим подсчетам, здесь отдано свыше 3 000 голосов. Также активно потребители выбирают лучшие жилые комплексы в номинациях «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге» и «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области». Здесь номинанты набрали в сумме свыше 1300 голосов.

В 2019 году на конкурс представлены 179 участников – это застройщики, агентства недвижимости, банки, а также строящиеся и построенные жилые комплексы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По условиям конкурса, проголосовать за участников может любой желающий. Проголосовать за одну компанию в каждой номинации с одного ip-адреса можно лишь один раз (системное ограничение). Правила интернет-голосования достаточно строги. Поэтому периодически Оргкомитет проводит проверки соблюдения правил и фиксирует нарушения. На этот раз на сайте doveriekonkurs.ru у одного участника обнаружены накрутки с двух ip-адресов. Участнику направлено уведомительное письмо. На каждом ip-адресе оставлено по одному голосу.

Интернет-голосование в рамках XII конкурса «Доверие потребителя» идет до 30 сентября. По его итогам будут отобраны полуфиналисты, которым предстоит пройти интерактивное голосование на Ярмарке недвижимости, а затем финалистам – самый сложный этап – экспертное голосование. Многоступенчатая система оценки участников при выборе победителя предполагает проведение исследования «тайный покупатель» по оценке работы отделов продаж компаний и объезды экспертами жилых комплексов-финалистов.

В каждой из 11 номинаций в итоге окажется лишь один победитель. Лучшие, по мнению потребителей и экспертов, компании и жилые комплексы получат стеклянную статуэтку, как символ прозрачности и открытости; диплом и право использовать символ конкурса – оранжевого человечка – в рекламных целях. Финалисты награждаются дипломами.

Подобным образом организаторы Конкурса особо поддержат компании, достигшие в 2019 году наилучших результатов в цивилизованном ведении бизнеса, в выстраивании прозрачных и корректных взаимоотношений с потребителями, пользующиеся наибольшим доверием среди потенциальных покупателей жилья.

«Участие в Конкурсе поднимает дух команды, а выход в финал, тем более победа, повышают мотивацию и гордость сотрудников за свою компанию. Сложность прохождения всех процедур Конкурса вынуждает работать на результат значительную часть ее коллектива.

Интернет-голосование на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru идет по принципу: «1 номинация - 1 компания - 1 голос», – что вынуждает искать резервы привлечения новых пользователей к голосованию и среди сотрудников, и клиентов. Участие в экспертном голосовании требует от финалистов серьезной подготовки конкурсной документации, эффектной и содержательной презентации, а от выступающих – знание «предмета», умение грамотно ответить на вопросы профессионалов и достойно защитить свою компанию или проект. Здоровый азарт и желание быть лучшим идут любой компании только на пользу, – считает Юрий Грудин, председатель Оргкомитета конкурса, генеральный директор Formula City, генерального партнера «Доверие потребителя».

О конкурсе «Доверие потребителя»

Ежегодный независимый конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости учрежден в 2008 году и проводится в 12-тый раз по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – общественной некоммерческой организации, осуществляющей защиту законных прав потребителей на рынке недвижимости.

Соорганизаторы конкурса: Большой Сервер Недвижимости и НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов».

В Оргкомитет конкурса входят:

Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

СРО Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»

Союз строительных объединений и организаций

Союз строительных организаций Ленинградской области

ФГУП «Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строительный университет»

Санкт-Петербургская Палата Недвижимости

Академия Бизнес-Финанс

Конкурс проходит при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.