«Косит» под Джей Ло: Новый клип Ольги Бузовой обвинили в плагиате

Ольга Бузова попала в немилость к своим подписчикам, которые после истории с «блокадницей» стали намного суровее к певице-блондинке. Незадолго до премьеры своего нового клипа на песню «Лайкер», 16 августа, теледива опубликовала 15 секунд превью. За этот короткий ролик можно увидеть, как Бузову душат, бьют и хлещут по щекам мужские руки, а Ольга «спускает» с лестницы обидчика, размахивая нунчаками и хватаясь за сковородку. Жарка сцена, ничего не скажешь.

Однако подписчики певицы, которые раньше восхищались каждому фото и слову своего кумира, встретили «предпоказ» клипа очень скептически, рассмотрев в нем плагиат на фильмы и видеоролики заграничных звезд.

buzova86 В новый клип Бузовой обвинили в плагиате на Джей Ло

- Сюжет как из фильма с Дженифер Лопес «С меня хватит», - заметила пользовательница соцсети.

Кадр из фильм "С меня хватит" с Джей Ло. В клипе у Бузовой ее душат точно также

А вот так душат БузовуФото: скрин с видео

Подписчики телеведущей заявили, что вообще Бузова «косит» под Джей Ло: одеждой, прической, а теперь еще и клипами. «Совсем своей фантазии нет», смеются над певицей на ее же странице в Instagram.

- Это ее хобби и стиль по жизни тырить чужие идеи и замыслы, - стали поддакивать пользователи интернета.

Но не только с Джей Ло сравнили новый клип Бузовой. Также подписчики посчитали, что видео похоже на фильм «Мистер и миссис Смит», а также на старые ролики певицы Пинк.