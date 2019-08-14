Слова - водица: Бузову вынудили извиниться за сравнение с блокадниками

Популярной телеведущей Ольге Бузовой пришлось извиняться перед всей страной за свои неосторожные слова о блокадниках. Ролик, опубликованный в «Инстаграме» артистки, всколыхнул весь Петербург, а потом и Россию. Уже два дня горожане обсуждают и осуждают заявление певицы, в котором она сравнила себя с жителями осажденного Ленинграда.

- Твои слова водица - надо извиниться! Я считаю, что это гнусная издевка над настоящими героями, - написали в соцсетях петербургские активисты и запустили хэштег #ОляИзвинись.

Позднее на улицы Петербурга с плакатами, на которых было написано «Твои слова водица - надо извиниться» и призывом к покаянию вышли две молодые девушки.

Активисты вышли на улицу, требуя извинений от Бузовой.Фото: СОЦСЕТИ

Неизвестно, что из этого подействовало на Ольгу, но она решила попросить прощения.

- Я приношу глубокие извинения тем, кого я невольно могла обидеть, - заявила в эфире телеканала «Россия 1» сама артистка.

При этом Бузова подчеркнула, что она безмерно ценит подвиг тех, кто отстоял нашу страну, смог победить в войне. А своим хулителям она пожелала также заботиться о своих бабушках и дедушках, как она.

Напомним, что скандал разразился пару дней назад, когда певица опубликовала в соцсетях видео, на котором она облизывает тарелку, а потом сравнивает себя с блокадницей. Что в тот момент имела ввиду Ольга - знает лишь она, но все это вызвало шквал гнева у горожан. Особенно обидно было самим блокадникам.

Теперь Бузова уверяет, что никого не хотела оскорбить. Заступиться за дочь попыталась мать артистки, но тщетно - скандал оказался слишким громким.