Сын Пиотровского выпускает книги, а дочь Кинчева стала актрисой: Дети звезд - кто они
Когда-то о них говорили лишь как о детях российских знаменитостей. Но годы идут, а статус «золотая молодежь» не всегда становится клеймом. Деньги и связи решают многое, однако талант и упорство никто не отменял. Среди наследников известных деятелей культуры и искусства есть те, кому пришлось постараться, чтобы добиться успеха.
БОРИС ПИОТРОВСКИЙ, 37 ЛЕТ
Возглавляет издательство и бегает марафоны
Сын директора Эрмитажа Михаила Пиотровского - фанат легкой атлетики и велоспорта. Причем Борис бегает не только летом, но и зимой, когда большинство спортсменов все же отсиживается дома. Своим примером Пиотровский-младший вдохновляет подписчиков и друзей. Его влиянию поддался даже Сергей Шнуров, известный своим отношением к ЗОЖ. Вместе товарищи пробежали 10-километровый полумарафон.
Жизнь Бориса тоже связана с Эрмитажем. Наверное, иначе и быть не может, когда ты растешь в семье двух директоров главного музея Петербурга (его дед Борис Пиотровский руководил Эрмитажем с 1964 по 1990 год. - Прим. ред.). Тринадцать лет назад Пиотровский-младший основал свое издательство. Компания стала главным поставщиком интеллектуальных бестселлеров. Также среди выпускаемых книг пособия по искусству и культурологии, музейные азбуки, тематические сборники, путеводители и познавательные издания для детей. Кроме того, Борис стал идейным вдохновителем и основателем проекта Hermitage.VR «Эрмитаж. Погружение в историю». Его команда создала документально-игровой фильм в формате виртуальной реальности, благодаря которому посетители могут отравиться в путешествие по прошлому Эрмитажа в компании актера Константина Хабенского.
ВЕРА ПАНФИЛОВА, 27 ЛЕТ
Играет в театре и кино
Дочь фронтмена группы «Алиса» Константина Кинчева и журналистки Александры Панфиловой Вера (сам Кинчев по паспорту тоже Панфилов. - Прим. ред.) связала свою жизнь со сценой. Правда, не музыкальной, а театральной.
Ее карьера началась еще в детстве. В 1996-м четырехлетняя Вера появилась в клипе «Лунный вальс», а спустя год - в ролике «Трасса Е-95».
В 2008-м Панфилова поступила в школу-студию МХАТ, но уже через год перевелась на режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС) и вошла в актерскую группу мастерской Сергея Женовача. На талантливую актрису обратили внимание в Театре имени Владимира Маяковского. В 2013 году дочь Кинчева присоединилась к труппе. В скором времени режиссеры доверили ей несколько главных ролей. За одну из них, в спектакле «На траве двора», ее номинировали на «Лучшую женскую роль» премии «Золотая маска».
Появлялась Вера и на большом экране. Самые заметные ее роли - в комедиях «Елки 1914», «Гуляй, Вася» и в сериалах «Метод» и «Лучше, чем люди».
АПОЛЛОН ШНУРОВ, 19 ЛЕТ
Не любит публику, занимается искусством
«Мой сын Аполлон уже выпивает, еще не курит, матерится, но мало. По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что все у него со временем получится, и не хуже, чем у отца. Горжусь», - представил некогда сына на своей странице в Инстаграме лидер группировки «Ленинград».
Аполлон Сергеевич редко появляется на публике. С отцом он поддерживает хорошие отношения. Парень тяготеет к искусству: прошлым летом в Петербурге прошла дебютная выставка молодого художника. В экспозицию вошли полотна, созданные с помощью компьютерной графики. Шнуров рисует с помощью графического планшета, используя модули и цифровые масляные мазки.
Большинство работ Шнуров-младший создал во время учебы в Испании. Художник не боится экспериментировать. Несмотря на возраст, он обращается к серьезным темам - политике и социальному протесту.
В июне 2019 года Аполлон окончил университет. Он продолжает заниматься искусством и дизайном.
ЕЛИЗАВЕТА И СЕРГЕЙ БОЯРСКИЕ, 33 ГОДА И 39 ЛЕТ
Артистка и политик
Дети актера Михаила Боярского и актрисы Ларисы Луппиан пошли разными дорогами, но оба добились впечатляющих успехов. Сын главного мушкетера страны не разделяет родительскую любовь к сцене - он занялся политической карьерой. В 2011 году Сергей вошел в состав Законодательного собрания Петербурга, трудился советником губернатора при Георгии Полтавченко, возглавлял телеканал «Санкт-Петербург». В 2016-м Боярский-младший получил мандат депутата Государственной думы.
Дочь Елизавета стала известной актрисой. На ее счету десятки ярких ролей и звание заслуженной артистки России. В декабре 2018 года Лиза стала мамой во второй раз, но даже это не смогло остудить ее рабочий пыл. Уже спустя полтора месяца после родов она блистала на сцене в спектакле «1926», поставленном на основе переписки Бориса Пастернака и Марины Цветаевой.
КИРИЛЛ НАГИЕВ, 29 ЛЕТ
Харизматичный, талантливый и упорный – так в трех словах можно охарактеризовать Кирилла Нагиева. Сын актера и шоумена Дмитрия Нагиева пошел по стопам отца. Он снимается в фильмах, занимается спортом, часто путешествует и развивает собственные проекты.
Артист не скрывает, что первые роли ему достались «по связям». Но долгие годы Кирилл рос в тени знаменитого отца. Практически забросил актерскую карьеру, ушел в ди-джеи и путешествовал по Индии. Однако сейчас Нагиев-младший доказал, что готов к серьезным проектам. В 2019 году прошли съемки фильма «Марафон желаний», где Кирилл и Аглая Тарасова стали главными героями романтической комедии. Чтобы обратить на себя внимание режиссеров, звездному отпрыску пришлось попотеть. В том числе и в спортивном зале. Несколько лет назад Кирилл был далеко не в лучшей форме – весил 136 килограммов. Актер похудел, подкачался и теперь готов потеснить отца в звании главного секс-символа российского шоубиза.
ИСТОЧНИК KP.RU