2019-08-16T19:31:50+03:00
Звезды

Сын Пиотровского выпускает книги, а дочь Кинчева стала актрисой: Дети звезд - кто они

Мы нашли наследников известных деятелей культуры и искусства, за которых точно не может быть стыдно
Маргарита РЕПИНА
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Лиза Боярская пошла по стопам родителей, а Сергей подался в политику. Фото: instagram.com/lizavetabo.Лиза Боярская пошла по стопам родителей, а Сергей подался в политику. Фото: instagram.com/lizavetabo.
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Когда-то о них говорили лишь как о детях российских знаменитостей. Но годы идут, а статус «золотая молодежь» не всегда становится клеймом. Деньги и связи решают многое, однако талант и упорство никто не отменял. Среди наследников известных деятелей культуры и искусства есть те, кому пришлось постараться, чтобы добиться успеха.

БОРИС ПИОТРОВСКИЙ, 37 ЛЕТ

Возглавляет издательство и бегает марафоны

Сын директора Эрмитажа Михаила Пиотровского - фанат легкой атлетики и велоспорта. Причем Борис бегает не только летом, но и зимой, когда большинство спортсменов все же отсиживается дома. Своим примером Пиотровский-младший вдохновляет подписчиков и друзей. Его влиянию поддался даже Сергей Шнуров, известный своим отношением к ЗОЖ. Вместе товарищи пробежали 10-километровый полумарафон.

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Друзья, приглашаю всех принять участие в спортивном празднике на ЗСД.
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Жизнь Бориса тоже связана с Эрмитажем. Наверное, иначе и быть не может, когда ты растешь в семье двух директоров главного музея Петербурга (его дед Борис Пиотровский руководил Эрмитажем с 1964 по 1990 год. - Прим. ред.). Тринадцать лет назад Пиотровский-младший основал свое издательство. Компания стала главным поставщиком интеллектуальных бестселлеров. Также среди выпускаемых книг пособия по искусству и культурологии, музейные азбуки, тематические сборники, путеводители и познавательные издания для детей. Кроме того, Борис стал идейным вдохновителем и основателем проекта Hermitage.VR «Эрмитаж. Погружение в историю». Его команда создала документально-игровой фильм в формате виртуальной реальности, благодаря которому посетители могут отравиться в путешествие по прошлому Эрмитажа в компании актера Константина Хабенского.

ВЕРА ПАНФИЛОВА, 27 ЛЕТ

Играет в театре и кино

Дочь фронтмена группы «Алиса» Константина Кинчева и журналистки Александры Панфиловой Вера (сам Кинчев по паспорту тоже Панфилов. - Прим. ред.) связала свою жизнь со сценой. Правда, не музыкальной, а театральной.

Ее карьера началась еще в детстве. В 1996-м четырехлетняя Вера появилась в клипе «Лунный вальс», а спустя год - в ролике «Трасса Е-95».

В 2008-м Панфилова поступила в школу-студию МХАТ, но уже через год перевелась на режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС) и вошла в актерскую группу мастерской Сергея Женовача. На талантливую актрису обратили внимание в Театре имени Владимира Маяковского. В 2013 году дочь Кинчева присоединилась к труппе. В скором времени режиссеры доверили ей несколько главных ролей. За одну из них, в спектакле «На траве двора», ее номинировали на «Лучшую женскую роль» премии «Золотая маска».

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сегодня очень жарко , я ничего не соображаю , но что бы хоть как-то включить меня, как собеседника и сошуточника мне подарили шляпу , помогло
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Появлялась Вера и на большом экране. Самые заметные ее роли - в комедиях «Елки 1914», «Гуляй, Вася» и в сериалах «Метод» и «Лучше, чем люди».

АПОЛЛОН ШНУРОВ, 19 ЛЕТ

Не любит публику, занимается искусством

«Мой сын Аполлон уже выпивает, еще не курит, матерится, но мало. По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что все у него со временем получится, и не хуже, чем у отца. Горжусь», - представил некогда сына на своей странице в Инстаграме лидер группировки «Ленинград».

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Ура!
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Аполлон Сергеевич редко появляется на публике. С отцом он поддерживает хорошие отношения. Парень тяготеет к искусству: прошлым летом в Петербурге прошла дебютная выставка молодого художника. В экспозицию вошли полотна, созданные с помощью компьютерной графики. Шнуров рисует с помощью графического планшета, используя модули и цифровые масляные мазки.

Большинство работ Шнуров-младший создал во время учебы в Испании. Художник не боится экспериментировать. Несмотря на возраст, он обращается к серьезным темам - политике и социальному протесту.

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Аполлон (в центре) на вручении диплома.
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В июне 2019 года Аполлон окончил университет. Он продолжает заниматься искусством и дизайном.

ЕЛИЗАВЕТА И СЕРГЕЙ БОЯРСКИЕ, 33 ГОДА И 39 ЛЕТ

Артистка и политик

Дети актера Михаила Боярского и актрисы Ларисы Луппиан пошли разными дорогами, но оба добились впечатляющих успехов. Сын главного мушкетера страны не разделяет родительскую любовь к сцене - он занялся политической карьерой. В 2011 году Сергей вошел в состав Законодательного собрания Петербурга, трудился советником губернатора при Георгии Полтавченко, возглавлял телеканал «Санкт-Петербург». В 2016-м Боярский-младший получил мандат депутата Государственной думы.

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Сергей Боярский с младшей дочерью Сашей. Старшей, Кате, 20 лет.
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Дочь Елизавета стала известной актрисой. На ее счету десятки ярких ролей и звание заслуженной артистки России. В декабре 2018 года Лиза стала мамой во второй раз, но даже это не смогло остудить ее рабочий пыл. Уже спустя полтора месяца после родов она блистала на сцене в спектакле «1926», поставленном на основе переписки Бориса Пастернака и Марины Цветаевой.

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Глазами сына )) А вообще, честно скажу, когда в Питере такая погода,- и южного моря не надо, Балтийский бриз вполне самодостаточен)) Лето уже в воздухе! Пора сочных цветов!
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КИРИЛЛ НАГИЕВ, 29 ЛЕТ

Харизматичный, талантливый и упорный – так в трех словах можно охарактеризовать Кирилла Нагиева. Сын актера и шоумена Дмитрия Нагиева пошел по стопам отца. Он снимается в фильмах, занимается спортом, часто путешествует и развивает собственные проекты.

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Счастлив приступить к работе над новым проектом. К сожалению, не имею права сказать даже название. Но компания собралась что надо) @charusha @naishuller @aglayatarasova @pablo_derevyanko
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Артист не скрывает, что первые роли ему достались «по связям». Но долгие годы Кирилл рос в тени знаменитого отца. Практически забросил актерскую карьеру, ушел в ди-джеи и путешествовал по Индии. Однако сейчас Нагиев-младший доказал, что готов к серьезным проектам. В 2019 году прошли съемки фильма «Марафон желаний», где Кирилл и Аглая Тарасова стали главными героями романтической комедии. Чтобы обратить на себя внимание режиссеров, звездному отпрыску пришлось попотеть. В том числе и в спортивном зале. Несколько лет назад Кирилл был далеко не в лучшей форме – весил 136 килограммов. Актер похудел, подкачался и теперь готов потеснить отца в звании главного секс-символа российского шоубиза.

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У нас в семье есть хорошая традиция: каждое молодое поколение, разочаровывает предыдущее. @aklemeshov
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ИСТОЧНИК KP.RU

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