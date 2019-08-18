Боярский – о предложении Минздрава штрафовать за перекуры: «На здоровье людей им наплевать»

Известный курильщик Петербурга Михаил Боярский прокомментировал сайту kp.ru любопытный документ «Укрепление общественного здоровья», составленный Минздравом. Целый раздел в нем посвящен борьбе с курением.

Согласно красочному документу, работодателям предлагают развесить по рабочим местам знаки о том, что курить запрещено, и плакаты о вреде табака. В местах несанкционированных перекуров можно поставить индикаторы дыма и организовать «обходы службы безопасности».

В офисах и на предприятиях, по рекомендациям Минздрава, скоро могут появиться «альтернативы перекурам». В их числе – «тарелки с яблоками вокруг рабочих зон». Также предлагают оборудовать «зоны для самостоятельных занятий физическими упражнениями вместо перекуров».

Между сотрудниками было бы здорово, по мнению Минздрава, устраивать антитабачные конкурсы с призами. А за перекуры – штрафовать.

– Нужно определить объемы и формы поощрительных экономических мер в отношении сотрудников, отказывающихся от курения, и применить их, – гласит документ. – Нужно определить объемы и формы штрафных санкций и учредить их в отношении курящих сотрудников.

Начальству предлагается «организовать индивидуальную и групповую поддержки» в чатах мессенджеров; проводить скрининг работников, чтобы найти среди них курящих, и дать им «краткий совет по отказу от курения»; открыть антитабачные кабинеты с медработником внутри; закупить антитабачные таблетки и включить помощь по отказу от курения в пакет ДМС.

Если после всего этого в организации все же останутся курильщики, то руководство проследит, чтобы в местах для курения «не было атрибутов комфортного времяпрепровождения».

– Всерьез воспринимать это предложение Минздрава не стоит, – считает Боярский. – Никто никогда не будет платить штрафы за перекур. А Минздрав вместе с табачными компаниями занимаются исключительно бизнесом, и больше ничем. На здоровье людей им наплевать.

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