2019-08-18T18:16:57+03:00
Общество

Боярский – о предложении Минздрава штрафовать за перекуры: «На здоровье людей им наплевать»

Артист и известный курильщик видит в новой инициативе исключительно бизнес
Анна ПОСЛЯНОВА
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По мнению Боярского, «всерьез воспринимать это предложение Минздрава не стоит»По мнению Боярского, «всерьез воспринимать это предложение Минздрава не стоит»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Известный курильщик Петербурга Михаил Боярский прокомментировал сайту kp.ru любопытный документ «Укрепление общественного здоровья», составленный Минздравом. Целый раздел в нем посвящен борьбе с курением.

Согласно красочному документу, работодателям предлагают развесить по рабочим местам знаки о том, что курить запрещено, и плакаты о вреде табака. В местах несанкционированных перекуров можно поставить индикаторы дыма и организовать «обходы службы безопасности».

В офисах и на предприятиях, по рекомендациям Минздрава, скоро могут появиться «альтернативы перекурам». В их числе – «тарелки с яблоками вокруг рабочих зон». Также предлагают оборудовать «зоны для самостоятельных занятий физическими упражнениями вместо перекуров».

Между сотрудниками было бы здорово, по мнению Минздрава, устраивать антитабачные конкурсы с призами. А за перекуры – штрафовать.

– Нужно определить объемы и формы поощрительных экономических мер в отношении сотрудников, отказывающихся от курения, и применить их, – гласит документ. – Нужно определить объемы и формы штрафных санкций и учредить их в отношении курящих сотрудников.

Начальству предлагается «организовать индивидуальную и групповую поддержки» в чатах мессенджеров; проводить скрининг работников, чтобы найти среди них курящих, и дать им «краткий совет по отказу от курения»; открыть антитабачные кабинеты с медработником внутри; закупить антитабачные таблетки и включить помощь по отказу от курения в пакет ДМС.

Если после всего этого в организации все же останутся курильщики, то руководство проследит, чтобы в местах для курения «не было атрибутов комфортного времяпрепровождения».

– Всерьез воспринимать это предложение Минздрава не стоит, – считает Боярский. – Никто никогда не будет платить штрафы за перекур. А Минздрав вместе с табачными компаниями занимаются исключительно бизнесом, и больше ничем. На здоровье людей им наплевать.

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В туалетах нечем дышать: Сергей Боярский рассказал, зачем хочет вернуть «курилки» в аэропорты

Антитабачная кампания, которая началась в России шесть лет назад, принесла с собой множество ограничений и поставила вне закона курение в ресторанах, барах, а также в аэропортах, поездах дальнего следования и так далее. С тех пор поборники здорового образа жизни радуются отсутствию курильщиков, а сами «рабы» сигаретного дыма втихую смолят в туалетах и тамбурах, рискуя нарваться на штраф. Но у них нашелся защитник. Депутат Госдумы и петербуржец Сергей Боярский предложил вернуть «курилки» в аэропорты. В первом чтении проект уже приняли (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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